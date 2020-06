Die PS5 wird echtes Next-Gen-Gaming in eure Wohnzimmer bringen. Aber wie viel wird die PlayStation 5 kosten, wo könnt ihr sie vorbestellen und wann ist der Release-Termin? Wir haben für euch alle wichtigen Infos zusammengetragen.

Die Vorfreude steigt immer weiter: Sony wird dieses Jahr endlich die langersehnte PS5 in die Läden bringen. Über die neue PlayStation sind schon einige Hardware-Details bekannt: Der DualSense-Controller wird ausgeklügeltes, haptisches Feedback bieten, die superschnelle SSD-Festplatte reduziert Ladezeiten und ein 4K-UHD-BluRay-Laufwerk wird für Film-Fans an Bord sein.

PS5 online kaufen: Diese Online-Shops werden die PlayStation 5 führen

Natürlich wird Sonys neue Konsole bei allen großen Online-Shops wie zum Beispiel Amazon, MediaMarkt, Otto und Saturn verfügbar sein. Inwiefern es jedoch ab dem Verkaufsstart zu möglichen Lieferengpässen kommen könnte, ist noch nicht abzusehen. Wer die PS5 unbedingt noch pünktlich dieses Jahr in den Händen halten oder unter dem Weihnachtsbaum verschenken möchte, sollte die Konsole zur Sicherheit am besten vorbestellen.

PS5-Vorbesteller: Erscheinungstermin vor Weihnachten 2020

Die PS5 soll auf jeden Fall pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 erhältlich sein. Sony hat bereits bestätigt, dass der Release-Termin der Konsole nicht von der globalen Covid-19-Pandemie beeinträchtigt worden ist – auch wenn es bei einigen Spielen eventuell zu Verzögerungen kommen könnte.

PS5 vorbestellen: Die Preisfrage

Der offizielle Preis der PS5 gehört zweifellos zu den großen Themen, die von Fans mit großer Spannung erwartet werden. Noch lässt sich Sony diesbezüglich zwar nicht in die Karten schauen – angesichts der Premium-Bauteile wäre es aber nicht verwunderlich, wenn die PlayStation 5 zu Beginn mehr kosten sollte als die Vorgänger-Konsole. Die PS4 ging 2013 mit einem Preis von 399 Euro an den Start. Ein kürzlich gesichteter PS5-Platzhalter bei Amazon UK wurde dort für 599 Britische Pfund angeboten, was umgerechnet ungefähr 667 Euro entsprechen würde. Doch der Platzhalter wurde mittlerweile wieder entfernt und Amazon hat das kurzlebige Angebot bereits in einer offiziellen Stellungnahme als „Fehler“ bezeichnet.

PS5-Bundles vorbestellen: Tolle Deals sichern

Sicherlich wird es auch für die PS5 wieder einige attraktive Konsolenbundles geben. Damit könnt ihr euch Sonys Next-Gen-Konsole zusammen mit einem oder mehreren Top-Spielen kaufen – und in der Kombination gutes Geld sparen.

Sobald Vorbesteller für die PlayStation 5 und die PS5-Konsolenbundles verfügbar sind, werden wir euch an dieser Stelle genau darüber informieren und euch mit allen Infos zum Kauf der PS5 auf dem Laufenden halten.

PS5 online vorbestellen: Anmeldung für Sonys Newsletter

Die Vorbestellung der PS5 ist aktuell noch nicht möglich. Allerdings könnt ihr euch jetzt schon direkt bei Sony für einen Newsletter anmelden, der euch über alle Updates zur Erscheinung der PlayStation 5 informieren wird.

Worauf freut ihr euch bei der PS5 am meisten? Sagt es uns in unserer großen Umfrage:

Es ist nun offiziell: Die PlayStation 5 erscheint Ende 2020 und wird zahlreiche Verbesserungen sowie komplett neue Funktionen mit sich bringen. Es gibt also mehr als genug Gründe, sich auf die nächste Generation der PlayStation zu freuen. Jetzt ist eure Meinung gefragt!

Könnt ihr das Warten auf Sonys Next-Gen-Konsole auch kaum noch aushalten? Werdet ihr euch die PS5 vorbestellen oder wollt ihr mit dem Kauf lieber bis 2021 warten? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!