Die PlayStation 5 in einem Laden zu entdecken, ist derzeit eine äußerste Seltenheit, und wenn man sie sieht, ist sie in einem normalen Karton verpackt. Ein Reddit-Nutzer hat allerdings ein ganz besonderes Exemplar entdeckt, das aber einige Fragen aufwirft.

Die PS5 in einer hübschen Wundertüte

Die PlayStation 5 ist bald schon ein Jahr auf dem Markt und trotzdem ist es noch sehr schwer, sie zu bekommen. Lieferschwierigkeiten von Einzelteilen sorgen dafür, dass nicht genug Konsolen produziert werden können. Sogenannte Skalper versuchen deswegen noch immer die PS5 für Unsummen zu verkaufen, doch langsam gehen ihnen die Kunden aus – ein positiver Trend.

Nichtsdestotrotz ist es vermutlich eine große Überraschung eine PS5 in einem Regal vorzufinden, vor allem dann, wenn sie so besonders aussieht. Reddit-Nutzer Patiencesbest stieß in Dubai auf einen schimmernden Karton, der offensichtlich seine Aufmerksamkeit erregte. Der Inhalt: Eine individualisierte PlayStation 5.

Laut Verpackung handelt es sich dabei um ein Original von Sony inklusive DualSense-Controller, allerdings nicht im Originalzustand.

„Der Controller und die Konsole wurden von unserem Superhelden-Team von Künstlern in unserer streng geheimen state-of-the-art-family erstellt. Unser Expertenteam hat dafür gesorgt, dass es bei der Funktionalität keine Einschränkungen gibt, und Sie sind durch die Switch-Garantie geschützt“, so der Text auf der Rückseite der hübschen Verpackung.

Wie sieht die Konsole im Karton aus?

Genau das ist die Preisfrage! Die Konsole ist in einem Karton verpackt, der keine Möglichkeit bietet, sich die Konsole vorher anzusehen. Hat sie nur eine andere Farbe, sind Muster drauf oder ein Logo? Alles ist möglich, doch sicher ist, dass sowohl die PS5 als auch der DualSense-Controller mit Autolack bemalt wurden. Klingt merkwürdig, doch vielleicht hält es so besonders gut.

Für das gute Stück muss man allerdings tief in die Tasche greifen. Auf einem Etikett steht der Preis 4285 DHS geschrieben. Wenn damit die Währung Dirham gemeint ist, schlägt die Wundertüte mit etwa 995 Euro zubuche. Ob sie das tatsächlich wert ist, erfahren wir leider nicht.

