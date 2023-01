Ein Horror-Liebling auf Steam steht wegen Lizenzproblemen kurz vor dem Aus. Ihr habt jetzt nur noch wenige Tage Zeit, um euch das charmante Spiel kostenlos zu schnappen, bevor es für immer von der Plattform verschwindet.

Das Horror-Spiel Friday the 13th: Killer Puzzle wird am 23. Januar von Steam sowie aus dem Xbox- und PlayStation-Store und von allen anderen Plattformen verschwinden. Ausschlaggebender Grund dafür ist, dass Entwicklerstudio Blue Wizard Digital die notorisch schwierigen Rechte an dem Friday-the-13th-Franchise verloren hat. Damit der Community-Liebling nicht an euch vorübergeht, solltet ihr ihn jetzt noch schnell kostenlos zu eurer Steam-Bibliothek hinzufügen, denn dann könnt ihr weiterhin darauf zugreifen.

Friday the 13th: Horror-Geheimtipp verschwindet von Steam

Friday the 13th: Killer Puzzle hat sich auf Steam eine begeisterte Community aufgebaut. Das Spiel kann auf über 5.200 sehr positive Bewertungen zurückblicken – und nicht wenige Spieler kommentieren nun, dass Horror-Fans unbedingt noch zuschlagen sollten, bevor das Game am 23. Januar von der Plattform gelöscht wird.

Schaut euch hier den Trailer zu Friday the 13th: Killer Puzzle an:

Friday the 13th: Killer Puzzle Xbox-Trailer

Blue Wizard Digital haben das Ende des Spiels auf ihrer Website angekündigt, gleichzeitig aber versprochen, dass Besitzer des Spiels weiterhin Zugriff darauf erhalten werden. (Quelle: f13killerpuzzle)

Auf Steam könnt ihr euch das Basis-Spiel jetzt noch gratis sichern. Falls ihr noch mehr Friday-the-13th-Content wollt, ist ebenfalls das Mrs Voorhees’ Motherly Love Mega Bundle verfügbar, das alle DLCs enthält und aktuell mit 11,93 Euro um 50 Prozent im Preis reduziert ist.

Friday the 13th: Killer Puzzle Blue Wizard Digital

Steam: Horror-Alternative für Slasher-Fans

Das Friday-the-13th-Franchise ist mittlerweile für seine vertrackte Lizenz-Situation berüchtigt – sowohl was die Filme als auch was die Videospiele angeht, gab es in der Vergangenheit immer wieder Probleme. Zuletzt mussten zum Beispiel die Server des asymmetrischen Multiplayer-Games Friday the 13th von Publisher Gun Interactive geschlossen werden.

Fans von dem Spiel Killer Puzzle können sich inmitten des Lizenz-Chaos aber immerhin über eine tolle Alternative von Studio Blue Wizard Digital freuen: Der Vorgänger Slayaway Camp ist weiterhin auf allen Plattformen verfügbar und lässt euch als Killer Skullface auf Teenager in einem Sommercamp los – Fans von Jason Voorhees wird dieses Szenario bekannt vorkommen.

