Die Dreharbeiten zu Quentin Tarantinos zehntem Film sollen noch dieses Jahr beginnen. Doch nun, da der Kult-Regisseur das Drehbuch fertiggestellt hat, wird klar, dass viele Fans ihre Hoffnungen begraben müssen.

Star-Regisseur Quentin Tarantino hat einem Bericht zufolge das Drehbuch für seinen zehnten Film fertig geschrieben. Noch im Herbst 2023 sollen demnach die Dreharbeiten an dem Werk The Movie Critic beginnen. Während das Thema des Skripts durchaus interessant klingt, bedeutet es auf der anderen Seite, dass viele Fans einen Traum begraben müssen.

Neuer Film von Quentin Tarantino dreht sich um Filmkritikerin

Tarantinos zehnter Film wird sich um eine weibliche Filmkritikerin im Los Angeles der 1970er Jahre drehen – laut dem Hollywood Reporter ist es demnach sehr gut möglich, dass sich der Regisseur dem Leben und Werk der Kritikerin Pauline Kael annimmt. Während Kaels bewegte Karriere genug Zündstoff für eine Verfilmung bietet und die Dekade zweifellos Tarantinos eigenen Film-Interessen entgegenkommt, bedeutet dies, dass Fans weder Kill Bill Volume 3 noch das berüchtigte Star-Trek-Projekt des Kult-Regisseurs zu Gesicht bekommen werden. (Quelle: TheHollywoodReporter)

Die Drehbücher dieser beiden Film-Projekte sollten in den letzten Jahren Gerüchten zufolge bereits in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung gewesen sein – und die Fans haben lange sehnsüchtig auf die Bestätigung von Tarantinos Star Trek oder dem Kill-Bill-Sequel gewartet. The Movie Critic schiebt beiden Projekten nun jedoch endgültig einen Riegel vor – zumindest sofern sich Tarantino an sein eigenes Dogma hält.

Schaut euch hier den Trailer zu Tarantinos Once Upon A Time in Hollywood an:

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD | Trailer (Sony Pictures)

Tarantino: Nach 10 Filmen soll Schluss sein

Bereits seit Jahren bekräftigt Tarantino, dass er maximal bei 10 Filmen Regie führen möchte – wenn Kill Bill Vol.1 und Vol.2 zusammengezählt werden, kommt er nach seinem letzten Werk Once Upon A Time in Hollywood aktuell auf 9 Filme. The Movie Critic wäre demnach Nummer 10 und würde seine Filmkarriere als Regisseur abschließen, wie kino.de berichtet.

Auch wenn Kill-Bill- und Star-Trek-Fans somit eine Enttäuschung verkraften müssen, bleibt zumindest die Hoffnung auf andere Projekte abseits der Kinoleinwand erhalten. 2023 soll Tarantino beispielsweise an einer Western-Serie arbeiten. (Quelle: kino.de)

Quentin Tarantino hat auch bei den Oscars schon für Furore gesorgt – in unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die größten Skandale der Academy Awards:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.