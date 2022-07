Unter Radfahrern tobt ein echter Glaubenskampf: Die einen schwören aufs E-Bike, die anderen bleiben stur bei ihrem klassischen Drahtesel ohne Motor. Das neue One E+Bike von Lemo könnte nun aber beide Welten miteinander vereinen.

Sie ermöglichen längere und steilere Strecken, sind bequemer und motivieren auch Menschen, die keine Sportskanonen sind, aufs Rad zu steigen: E-Bikes werden in Deutschland immer beliebter. Allein im vergangenen Jahr wurden in der Bundesrepublik 2 Millionen der Elektrofahrräder verkauft – Tendenz stark steigend. Anhänger des klassischen Radfahrens rümpfen beim E-Bike-Boom aber oft die Nase. Doch mit dem One E+Bike kommt bald ein E-Bike auf den Markt, das auch sie zufriedenstellen könnte.

One E+Bike Motor lässt sich komplett von Nabe abkoppeln

Das System des E+Bike von Lemo (Bildquelle: Lemo)

Der Clou des schicken E-Bikes: Laut Hersteller Lemo soll es sich auch ganz ohne Motor und Widerstand fahren lassen. Mit nur einem Handgriff soll sich der 250-Watt-Motor komplett von der Nabe abkoppeln lassen (Quelle: Golem). Diese Technik hat sich Lemo patentieren lassen. Der Akku mit seiner Kapazität von 540 Wattstunden befindet sich am vorderen Rahmenbereich und lässt sich komplett entfernen. Clever: Die „Smartpac“ genannte Batterie kann über den integrierten USB-Anschluss auch andere Elektrogeräte wie etwa Smartphone oder Laptop aufladen.

Eine Reihe von smarten Features soll das Leben der Radfahrer komfortabler machen. So lässt sich beim One E+Bike etwa die Frontleuchte abnehmen und als Taschenlampe verwenden, ein LTE-Modul im Rad ermöglicht die Lokalisierung und auf dem Oberrohr ist ein LC-Display untergebracht, das Informationen wie Geschwindigkeit, Ladestand oder Unterstützung anzeigt.

Mal E-Bike, mal klassisches Fahrrad

Mit diesen Funktionen und dem Gewicht von insgesamt nur 14 Kilogramm könnte Hersteller Lemo das perfekte E-Bike für alle gebaut haben, die eigentlich kein E-Bike wollen – schließlich lässt sich das One E+Bike mit wenigen Handgriffen zu einem normalen Fahrrad verwandeln, das weder schwerer als ein klassischer Drahtesel ist noch einen größeren Widerstand besitzt. Auf längeren Strecken würde auf Wunsch hingegen der E-Bike-Modus zur Verfügung stehen.

Ab Herbst 2022 soll das One E+Bike von Lemo in unterschiedlichen Varianten bestellbar sein. Das motorbetriebene Basismodell soll 1.990 Euro kosten (bei Lemo ansehen).