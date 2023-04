Um sich vor elektromagnetischer Strahlung zu schützen, greifen manche Menschen zu fragwürdigen Mitteln aus der Esoterik-Ecke. Darauf sollte man aber lieber verzichten, denn statt einem echten Nutzen bekommt man eine schwache radioaktive Dosis ab.

Esoterik-Halskette bei Amazon: „Das Ding ist einfach radioaktiv“

Eine „Quanten-Skalar-Energie-Halskette“ sorgt bei Twitter für Aufsehen. Der Physiker Johannes Schön hat sich ein bei Amazon erhältliches Amulett näher angeschaut – genauer gesagt mit einem Strahlenmessgerät (Gammascout). Dabei stellte er eine radioaktive Strahlung fest, vor der er unmissverständlich warnt: „Ich kann nur dringend davon abraten, sich einen radioaktiven Strahler mit 0,45μSv/h als Schmuck um den Hals zu hängen.“

Der Anbieter ist nicht Amazon selbst, sondern einer der vielen Händler, die auf dem Marktplatz unterwegs sind. Die in der Produktbeschreibung angegeben Versprechen lesen sich wie das Geschwafel eines Quacksalbers: So soll die Halskette vor „magnetischen elektronischen Geräten“ schützen. Als Beispiele werden 5G-Handys und Laptops genannt, dazwischen wird aber auch random der Begriff „Alkoholvergiftung“ platziert. Wer's glaubt, wird selig.

Bundesamt für Strahlenschutz warnt vor unnötiger lokaler Hautdosis

Schon vor rund einem Jahr hat sich das Bundesamt für Strahlenschutz mit Amuletten und Anhänger mit angeblicher positiver Strahlenwirkung befasst. Die Ergebnisse sind eindeutig: Für die angepriesene positive Wirkung gibt es keine Belege (Quelle: BfS). In einem exemplarisch untersuchten Anhänger wurden Radionuklide der Thorium-Reihe und natürliches Uran nachgewiesen.

Statt also vor irgendwelcher Strahlung oder negativen Energien zu schützen, gibt die Halskette selbst eine leichte Dosis Strahlung an die Trägerin oder den Träger ab. Wenigstens befindet sich diese unterhalb zulässiger Grenzwerte und stellt laut dem Bundesamt “keine unmittelbare wesentliche gesundheitliche Gefährdung“ dar. Dieses (und ähnliche Produkte) sind also nicht nur völlig nutzlos, sondern aufgrund der schwachen Strahlendosis auch noch unnötig.