RAF Camora: Tour 2024 verschoben – was passiert mit den Tickets?

Eigentlich sollte RAF Camora ab dem 1. März auf den Bühnen in Deutschland stehen. Daraus wird aber erstmal nichts. Seine Tour 2024 wird verschoben. Wann sind die neuen Termine, was passiert mit den Tickets und warum finden die Konzerte nicht wie geplant statt?

Ende Januar 2024 meldet sich RAF Camora bei Instagram mit den ernsten Worten bei seinen Fans. Aus gesundheitlichen Gründen sei es ihm nicht möglich, die Konzertreise wie geplant anzutreten. Schon einige Tage zuvor hat RAF Camora sich aus Dubai gemeldet, wo er auf gesundheitliche Probleme hingewiesen hat.

RAF Camora: Tour 2024 verschoben – Tickets bleiben gültig

Noch gibt es keine konkreten neuen Termine für die verschobene Tour. Abgesagt sind die Konzerte aber nicht. RAF Camora plant, die Konzerte im letzten Quartal 2024 nachzuholen. Irgendwann zwischen Oktober und Dezember sollen also die Tour-Termine stattfinden. Kurz nach der Absage müssen vor allem die Veranstalter dafür sorgen, freie Slots in den geplanten Hallen zu finden. Das waren die geplanten Daten und Städte für die „Phantom Tour 2024“:

1. März 2024: Olympiahalle, München

2. März 2024: Wiener Stadthalle, Wien

6. März 2024: Sporthalle, Hamburg

7. März 2024: Lanxess Arena, Köln

8. März 2024: Max-Schmeling-Halle, Berlin

9. März 2024: Swiss-Life-Hall, Hannover

14. März 2024: Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart

15. März 2024: Hallenstadion, Zürich

16. März 2024: Rockhal, Esch-sur-Alzette

17. März 2024: Festhalle, Frankfurt am Main

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wer also auf RAF Camora bis zum Herbst 2024 warten kann, behält seine Eintrittskarten einfach. Könnt ihr zu den neu angekündigten Terminen nicht, fragt eine Rückerstattung beim Ticket-Verkäufer an, bei dem ihr die Karten gekauft habt. Weitere Hilfe dazu gibt es bei der Verbraucherzentrale. Viele der Tour-Termine waren bereits ausverkauft. Möglicherweise kommen also Fans des Rappers noch an Tickets für Termine, die bereits ausgebucht waren.

Warum muss RAF Camora seine Konzerte verschieben?

RAF Camora muss eine Termine aufgrund gesundheitlicher Probleme verschieben. So wird er bereits seit letztem Oktober von einem Tinnitus und wiederkehrenden Hörstürzen geplagt.

„Ich wache oft nachts davon auf und höre tagsüber in unterschiedlichsten Situationen plötzlich minutenlang nicht mehr, außer einen hohen Piepton.“

Eine Pause in den letzten Wochen habe nicht geholfen, das Problem in den Griff zu bekommen. Er verweist auf seine 3 Touren und 5 Alben in den vergangenen 3 Jahren und will auf seinen Körper hören. Der Beitrag mit der angekündigten Tour-Verschiebung:

RAF Camora kündigt nicht nur eine Verzögerung der Konzerte an, sondern will sich auch vorübergehend von den sozialen Kanälen zurückziehen. In den folgenden Monaten will er zudem keine neue Musik veröffentlichen, sondern sich auf seine Regeneration konzentieren.

