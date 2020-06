Wenn ihr noch keine Ahnung habt, was ihr am kommenden Wochenende mit euch anfangen könnt, haben wir eine Idee. Ubisoft kündigte ein kostenloses „Rainbow Six: Siege“-Wochenende an, während dem ihr das Spiel auf Herz und Nieren testen und euch gleichzeitig einen Bonus sichern könnt.

Der taktische Ego-Shooter Rainbow Six: Siege ist am kommenden Wochenende kostenlos spielbar. Das betrifft alle Plattformen vom 11. Juni 2020 bis zum 15. Juni 2020. Während dieses Zeitraumes haben die Spieler vollen Zugang zu allen Maps, Modi und zu 20 Operatorn.

„The Division 2“-Spieler bekommen einen Bonus

Wenn ihr zufällig auch gleich The Division 2 euer Eigen nennt, könnt ihr sogar noch einen Bonus absahnen. Die Nutzung des freien Wochenendes schaltet euch einen 5-teiligen Thermite-Anzug für euren „The Division 2“-Agenten frei und ja, auch diejenigen, die das Spiel bereits besitzen, erhalten den Anzug beim Einloggen innerhalb des Zeitraums.

Um am kostenlosen Wochenende teilnehmen zu können, benötigt ihr einen Ubisoft-Account. Das Spiel könnt ihr euch bereits herunterladen, damit ihr direkt einsteigen könnt.

Wenn ihr euch das Spiel sichern möchtet, empfehlen wir euch ein aktuelles Angebot PlayStation Store. Hier erhaltet ihr bis zum 18. Juni 2020 die Deluxe-Version für 8,99 Euro statt 29,99 Euro – spart also 70 %. Um zum Angebot zu gelangen, nutzt einfach den kommenden Button.

Was sagt ihr? Werdet ihr das kostenlose Wochenende einmal nutzen, um reinzuschauen, oder macht ihr lieber einen Bogen um den Ego-Shooter? Habt ihr am Wochenende bereits andere Pläne? Teilt es gern mit uns in den Kommentaren.