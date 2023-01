Im Jahr 2020 lief es für den Mehrspieler-Hit Among Us besonders gut und Rekorde wurden geknackt. Keine Überraschung also, dass es inzwischen den einen oder anderen Klon gibt. Goose Goose Duck macht dem Spiel von Innersloth und sogar GTA 5 jetzt ordentlich Konkurrenz.

Among Us Facts

Klon von Among Us: Steam-Spielerzahlen erreichen Rekordhöhe

Das Konzept von Among Us kommt gut an und so war dieses Spiel in der Vergangenheit beim Zocken mit Freunden oder auf Streaming-Plattformen nicht wegzudenken. Inzwischen ist es um diesen Top-Hit allerdings ruhiger geworden. Laut den Steamcharts hat sich die Spielerzahl in den vergangenen Wochen auf rund 12.000 bis etwa 17.000 eingepegelt (Quelle: Steamcharts).

Mit Goose Goose Duck erschien im Oktober 2021 ein kostenloser Klon. Erst waren die Spielerzahlen nicht berauschend – lediglich im Januar 2022 konnte sich Entwickler Gaggle Studios erstmalig über mehr als 15.000 Spieler freuen, gefolgt von etwa 21.000 im Februar. Es ist nicht sicher, warum es so ist, doch in den vergangenen Wochen machte Goose Goose Duck einen gewaltigen Sprung nach oben (Quelle: Steam).

Während die Spielerzahl im November 2022 von rund 6.000 auf mehr als 50.000 Spieler stieg, konnte sich der Entwickler im Dezember über einen Zuwachs von mehr als 1.300 Prozent freuen. In den letzten 30 Tagen stieg die Spielerzahl auf sage und schreibe 444.363 Spieler an – ein riesiger Meilenstein. Zum Vergleich: GTA 5 Online erreichte in den letzten 30 Tagen laut den Steamcharts lediglich ein Hoch von 180.121 Spielern (Quelle: Steamcharts).

Macht euch im Trailer selbst einen Eindruck vom Spiel:

Goose Goose Duck: Gameplay Trailer 2022

Warum ist Goose Goose Duck so erfolgreich?

Von vielen wird das Spiel liebevoll Amongoose genannt, da Goose Goose Duck für einige Spieler wohl die positiven Dinge beider Spiele vereint. In den Steam-Kommentaren sind sich allerdings auch zahlreiche Nutzer sicher: Es ist besser als Among Us. Als Gründe werden oft bessere Karten, mehr Rollen und mehr Optionen / Einstellungen genannt (Quelle: Steam).