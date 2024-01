Raketenstart auf Steam: Mix aus Pokémon, Zelda und Ark ist der neue König

Open World? Check! Crafting? Check! Online-Koop? Check! Pokémon-ähnliche Wesen, die man mit einer AK-47 ausstatten oder zur Zwangsarbeit verdonnern kann? Check! Der neue Steam-Hit Palworld erobert die Herzen der PC-Spieler gerade im Sturm! Erste Szenen aus dem Spiel könnt ihr euch direkt oben im Video anschauen.

Palworld ist Steams neuer König

Normalerweise liefern sich Counter-Strike 2 und das Steam Deck einen erbitterten Kampf um die Krone der Steam-Bestseller, doch heute scheinen die Uhren anders zu ticken (Quelle: Steam).

Auf dem ersten Platz hat es sich nämlich ein Newcomer bequem gemacht: Palworld. Das Mehrspieler-Survival-Crafting-Spiel ist seit dem 19. Januar 2024 über Steams Early-Access-Programm für regulär 28,99 Euro erhältlich. Bis zum 25. Januar 2024 gibt es noch 10 Prozent Rabatt – ihr zahlt aktuell also nur 26,09 Euro statt der vollen 28,99 Euro.

Wie groß der Hype um Palword ist, zeigt die Spieleranzahl: Aktuell sind knapp 370.000 Spieler gleichzeitig online und spielen Palworld – ein unfassbarer Erfolg für den Entwickler Pocketpair (Quelle: SteamDB).

So spielt sich der neue Steam-Hit Palworld

Doch was ist Palworld überhaupt für ein Spiel? Auf Steam beschreiben einige Fans den Neuzugang als Mix aus Pokémon, Zelda und Ark. In der offenen Spielwelt trefft ihr auf Pokémon-ähnliche Wesen namens Pals.

Diese könnt ihr entweder in Echtzeit mit eurer Spielfiguren angreifen und umkloppen, um an ihre Materialien zu kommen – oder aber ihr fangt die kleinen Biester ein und nehmt sie in euer Team auf. Eure Pals könnt ihr dann als Kampfkameraden nutzen, zusammen mit ihnen Ressourcen abbauen oder sie sogar dazu verdonnern, euch unliebsame Arbeiten abzunehmen.

Nach und nach verbessert ihr auf diese Weise eure Ausrüstung und euer Waffenarsenal (ihr könnt sogar mit Maschinengewehren und Raketenwerfern um euch ballern), baut euer Lager aus, stoßt in immer gefährlichere Gebiete vor und könnt es mit stärkeren Pals aufnehmen, die wiederum neue Fähigkeiten haben.

Das Beste an der Sache: Ihr könnt Palworld online zusammen mit euren Freunden spielen. Wer also auf der Suche nach einem neuen Open-World-Survival-Spiel für sich und seine Clique ist, sollte sich Palworld einmal näher anschauen.

Noch mehr Gameplay-Szenen aus Palworld könnt ihr euch im offiziellen Launch-Trailer anschauen:

Palworld: Early-Access-Launch-Trailer

