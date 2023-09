Rammstein: Das steckt hinter Kruspes dunklem Mönchs-Foto

Leadgitarrist Richard Kruspe ist bekannt dafür, auf seinem Instagram-Account teils rätselhafte Bilder zu veröffentlichen und eine mysteriöse Bildunterschrift darunterzusetzen, um die Fans bei Laune zu halten. Doch bei seinem aktuellen Post zerbrechen sich scheinbar die meisten den Kopf.

Ein dunkler Mönch: Was möchte Kruspe den Fans sagen?

Rammsteins Leadgitarrist hat offenbar helle Freunde daran, seine Fans mit jedem neuen Post rätseln zu lassen, was er mit seinem neuesten Bild zum Ausdruck bringen möchte. Kaum ist ein etwas Neues von ihm auf Instagram erschienen, geht das eifrige Raten bereits los.

In den meisten Fällen können sich die Fans früher oder später auch einen Reim auf die Bedeutung seiner Bilder machen, doch sein zuletzt veröffentlichter Post sorgt für ein wenig mehr Kopfzerbrechen. Darauf sieht man ihn als Mönch in einer dunklen Robe verkleidet durch einen Wald spazieren. Was den Fans sofort auffällt, ist, dass bei diesem Bild die Bildunterschrift fehlt, die meist lebensweisende Erleuchtungen erhalten, wie man sie aus Glückskeksen kennt.

Hier seht ihr den Post selbst:

Richard Kruspe: Ist das Kunst oder kann das weg?

Unter anderem meldet sich auch Olaf Heine – ein weiteres Band-Mitglied von Rammstein – zu Wort und kommentiert: „You're on the right track“ („Du bist auf der richtigen Spur“), was anscheinend ein Insider-Witz sein soll. Ein weiterer Kommentator schreibt, dass es sich dabei um eine Anspielung auf das Musikvideo des Rammstein-Songs „Rosenrot“ von 2005 handle. Mönche sind darin auf jeden Fall zu sehen.

Hier seht ihr das Musikvideo zu „Rosenrot“:

Ob das tatsächlich die Bedeutung hinter der schwarzen Mönchskutte ist, sei dahingestellt. Selbst wenn, bleibt fraglich, wieso Richard Kruspe ausgerechnet mit einem rätselhaften Bild auf diesen Song anspielen möchte? Reiner Zeitvertreib oder doch eine Botschaft, die bislang noch nicht entschlüsselt wurde?

