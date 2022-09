Rammstein kommen zurück auf die Konzertbühnen in Deutschland. Nach der ausgedehnten Tournee 2022, die bereits 2020 stattfinden sollte, wurde nun eine neue Stadion-Tour für 2023 angekündigt. In welchen Städten es „Feuer frei“ heißt und ab wann der Vorverkauf für die Ramstein-Tickets 2023 beginnt, erfahrt ihr hier.

Im kommenden Jahr geht die Band wieder auf eine ausgedehnte Europa-Tour. Der offizielle Ticketvorverkauf beginnt am Donnerstag, den 8. September um 10 Uhr bei Eventim. Wer Mitglied im Rammstein-Fanclub „LIFAD“ ist, kann bereits früher auf die Tickets zugreifen. Der exklusive Pre-Sale startet hier am Dienstag, den 6. September und geht bis Mittwoch, den 7. September.

Rammstein Tour 2023: Wo spielen sie & wann gibt es Tickets?

In Deutschland machen Rammstein im kommenden Jahr nur an zwei Terminen Halt. So wird es je zwei Konzerte in München und Berlin geben:

07.06.2023 Deutschland, München, Olympiastadion

08.06.2023 Deutschland, München, Olympiastadion

15.07.2023 Deutschland, Berlin, Olympiastadion

16.07.2023 Deutschland, Berlin, Olympiastadion

Der Teaser stimmt auf die Tour im nächsten Jahr ein:

Das sind alle Termine und Orte für die Stadion-Tour von Rammstein 2023:

22.05.2023 Litauen, Vilnius, Vingio Parkas

27.05.2023 Finnland, Helsinki, Olympiastadion

28.05.2023 Finnland, Helsinki, Olympiastadion

02.06.2023 Dänemark, Odense, Dyrskueplads

07.06.2023 Deutschland, München, Olympiastadion

08.06.2023 Deutschland, München, Olympiastadion

14.06.2023 Slowakei, Trenčín, Trenčín Airport

17.06.2023 Schweiz, Bern, Stadion Wankdorf

18.06.2023 Schweiz, Bern, Stadion Wankdorf

23.06.2023 Spanien, Madrid, Estadio Cívitas Metropolitano

26.06.2023 Portugal, Lissabon, Estádio Da Luz

01.07.2023 Italien, Padova, Stadio Euganeo

06.07.2023 Niederlande, Groningen, Stadspark

11.07.2023 Ungarn, Budapest, Puskás Aréna

15.07.2023 Deutschland, Berlin, Olympiastadion

16.07.2023 Deutschland, Berlin, Olympiastadion

22.07.2023 Frankreich, Paris, Stade de France

26.07.2023 Österreich, Wien, Ernst-Happel-Stadion

30.07.2023 Polen, Chorzów, Stadion Śląski

04.08.2023 Belgien, Brüssel, King Baudouin Stadium

Nachdem vor einigen Wochen bereits angebliche Tour-Termine angekündigt wurden, die sich als Fake herausstellten, handelt es sich dieses Mal um offiziell bestätigte Daten.

Wie bereits bei den letzten beiden Touren wird es auch im kommenden Jahr wieder „exklusive Edition-Tickets“ geben. Diese haben das gleiche Design wie die letzten Karten, sind dieses Mal aber nicht rot oder blau, sondern in grüner Farbe gehalten. Um den Schwarzmarkt einzudämmen, werden die Tickets vermutlich wieder personalisiert sein. Haltet für den Vorverkauf also alle Namen bereit, um den Bestellvorgang schnell durchführen zu können.

Rammstein Tour 2023: Pre-Sale für LIFAD-Mitglieder

Wer vor allen anderen Zugriff auf die Rammstein-Tickets haben will, muss Mitglied im Band-Fanclub „LIFAD“ sein.

Die Jahresmitgliedschaft kostet 25 Euro und wird hier abgeschlossen. Neben dem Vorabzugriff auf die Konzertkarten bietet euch der Club einige exklusive Features wie Rabatte im Rammstien-Fanshop und exklusive Gewinnspiele, etwa „Meet & Greets“ mit der Band. Hier geht es zum Vorverkauf für „LIFAD“-Mitglieder.

Achtet beim Ticketkauf darauf, nur bei offiziellen Vorverkaufsstellen zu bestellen. Vermeidet es vor allem über Plattformen wie Viagogo und Ticketbande einzukaufen. Das sind keine offiziellen Händler, sondern Wiederverkäufer. Ihr bezahlt hier oft teurere Preise, zudem berichten Nutzer immer wieder von Problemen mit solchen Anbietern. Rammstein ist gegen Viagogo bereits gerichtlich vorgegangen.