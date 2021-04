In gut zwei Monaten erscheint mit Ratchet & Clank: Rift Apart ein weiteres Exklusivspiel für die PlayStation 5. Durch einen neuen Gameplay-Trailer erfahren Spieler nun auch endlich den Namen der neuen Heldin.

Die „Ratchet & Clank“-Reihe ist seit jeher bei Sony zu Hause und haben - bis auf einige Mobile-Ableger und einen eher mittelmäßigen Kinofilm - die PlayStation nie verlassen. Mit Ratchet & Clank: Rift Apart feiert die fast 20 Jahre alte Reihe nun auch ihr Debüt auf der PlayStation 5. Entwickler ist wie bei allen Hauptspielen Insomniac Games.

In einem neuen Trailer lernen Spieler nun auch die geheimnisvolle Lombax-Widerstandskämpferin Rivet kennen:

Rivet ist eine Widerstandskämpferin aus einer anderen Dimension und kämpft gegen Imperator Nefarious, der Jagd auf alles organische Leben macht. Die neue Heldin wird natürlich ein spielbarer Charakter sein und ihr werdet die Geschichte auch aus ihrer Perspektive erleben. Im Trailer sind unter anderem einige Waffen zu sehen und auch einige Gameplay-Mechaniken, die mit dem Wechsel zwischen den Dimensionen zu tun haben.

Mit Sargasso und Torren IV können Kenner der Reihe einen ersten Blick auf bereits bekannte Schauplätze werfen, doch auch neue Orte wie Nefarious City werden vorgestellt.

Musik von DEVO

In einem Posting im PlayStation-Blog gibt es neben weiteren Informationen zum Trailer auch ein paar Details zum Soundtrack. Der Song im Trailer stammt von der Band DEVO deren Mitglied Mark Mothersbaugh für den Soundtrack von Ratchet & Clank: Rift Apart verantwortlich ist. Insomniac Games Creative Director Marcus Smith schwärmt:

„Den Song für den Trailer haben wir nicht nur ausgewählt, weil er toll und aufregend klingt, er hat auch eine besondere Bedeutung. Er stammt von der (für die Rock and Roll Hall of Fame nominierten) Band DEVO, die zu meinen absoluten Lieblingsbands gehört. Aber was für einige vielleicht noch wichtiger ist, es ist die Band, die der unvergleichliche Mark Mothersbaugh mitbegründet hat. Ich freue mich, ankündigen zu können, dass Mark unser Soundtrack-Komponist für Rift Apart ist!“

Mark Mothersbaugh war ebenfalls an den Soundtracks von Crash Bandicoot, Jak & Daxter und dem Marvel-Film Thor: Tag der Entscheidung beteiligt.

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5. Zum nächsten State of Play am 29. April 2021 um 23:00 Uhr soll es weitere 15 Minuten Gameplay zu sehen geben.