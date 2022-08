MediaMarkt startet mit seiner Rausverkauf-Aktion eine neue Schnäppchenoffensive und verspricht heftig reduzierte Preise im Technikbereich. Welche Angebote sich tatsächlich lohnen, haben wir für euch herausgefunden und zeigen euch folgend die Top-Deals der Woche.

Einzelstücke & Restposten im Rausverkauf bei MediaMarkt

MediaMarkt macht Platz im Lager und hat sich hierfür eine ganz besondere Aktion ausgedacht. Im großen Rausverkauf wird jeder fündig: Von energieeffizienten Haushaltsgeräten über TV- und Audio-Produkten bis hin zu PC- und Gaming-Schnäppchen ist alles dabei (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Wer Interesse hat, sollte sich allerdings beeilen, denn die Restposten-Aktion gilt nur noch bis zum 29. August, die Artikel sind nur in geringer Stückzahl auf Lager und besonders beliebte Produkte können schnell ausverkauft sein. Wir haben Preise verglichen und präsentieren euch folgend die besten 9 Deals der aktuellen Aktion auf einen Blick.

Acer RX241YP 23,8 Zoll Full-HD Gaming Monitor Statt 229 Euro UVP: Gaming-Monitor von Acer mit 23,8-Zoll-Display, 1 ms Reaktionszeit, 165 Hz Bildwiederholfrequenz, 2x HDMI-2.0-Anschlüssen, einem DisplayPort und einem 3.5-mm-Klinken-Anschluss. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2022 13:07 Uhr

Rowenta VU5640 Standventilator Statt 189,99 Euro UVP: Standventilator mit 4 Geschwindigkeitsstufen,70 Watt, Nachtmodus, Turbostufe und automatischer Oszillation. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2022 10:45 Uhr

OK. OAC 7020 B Klimagerät Statt 199 Euro: Klimagerät für Räume mit bis zu 60,8 m³. Mit Kühlleistung 7.000 Btu/h und Energieeffizienzklasse A. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2022 10:48 Uhr

Philips TAH8506BK/00 Over-Ear-Kopfhörer Statt 149,99 Euro: Kabellose Bluetooth-Kopfhörer im Over-Ear-Design mit integriertem Mikrofon und bis zu 60 Stunden Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2022 13:02 Uhr

Bose Solo Series II, Soundbar Statt 199,95 Euro UVP: Kabellose Soundbar mit 2 Lautsprechern und Infrarot Fernbedienung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2022 10:51 Uhr

Asus TUF Gaming A17 (FX706HC-HX007W) Statt 1.199 Euro UVP: Gaming-Laptop mit 17,3-Zoll-Display, Intel-Core-i5-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD und einer GeForce-RTX-3050-Grafikkarte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2022 11:24 Uhr

HP 15s-eq2376ng Notebook mit 15,6 Zoll Statt 698,99 Euro UVP: Notebook von HP mit 15,6-Zoll-Display, 16 GM RAM, 512 SSD, AMD-Ryzen-7-Prozessor und Radeon-Grafikkarte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2022 10:43 Uhr

Dyson V11 Torque Drive Extra Stielsauger Statt 649 Euro UVP: Beutelloser Stielstaubsauger von Dyson mit 545 Watt, 0.76 l maximalem Volumen des Staubbehälters und vielen Zubehörteilen. Dank Akku kabellos einsetzbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2022 10:14 Uhr

AEG L7FEF80495 Serie 7000 Statt 1.149 Euro UVP: Waschmaschine von AEG mit Energieeffizienzklasse A, 9 KG Füllmenge und einer Lautstärke von bis zu 75 dB. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2022 10:28 Uhr

Sony-Summer-Sale: PS5- & PS4-Spiele zu Tiefstpreisen

Bei MediaMarkt habt ihr außerdem gerade die Chance, euch noch bis zum 2. September 2022 starke Rabatte auf viele Spiele für die PlayStation 5 oder 4 zu sichern (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Wir haben uns für euch umgesehen und listen folgend die in unseren Augen besten Angebote der Aktion.

Ghost of Tsushima Director's Cut - [PlayStation 5] Statt 79,99 Euro UVP: Rettet Thsushima vor der Eroberung des mongolischen Kriegsherren Khotun Khan. Bildgewaltiges und vielfach ausgezeichnetes Helden-Epos. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2022 13:12 Uhr

Uncharted Legacy of Thieves - [PlayStation 5] Statt 59,99 Euro UVP: Spielt mit Nathan Drake in "A Thief's End" oder Chloe Frazer in "The Lost Lecacy" in neuem Look und bis zu 120 FPS. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2022 13:32 Uhr

Horizon Forbidden West - [PlayStation 4] Statt 69,99 Euro UVP: Rettet mit Aloy wieder die Welt in dieser epischen Open-World-Fortsetzung des erfolgreichen ersten Titels Horizon Zero Dawn. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2022 13:12 Uhr

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - [PlayStation 4] Statt 59,99 Euro UVP: Schwingt euch mit dem Miles Morales Spider-Man durch New York und schützt die Bevölkerung vom Bösen. Mit gratis Upgrade für die PS5 Version. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2022 13:32 Uhr

MediaMarkt: So finden wir die besten Technik-Schnäppchen

Der Elektronikfachmarkt MediaMarkt zählt wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp. Doch egal was ihr gerade sucht, die Devise lautet immer: Preise vergleichen! Wir haben das für euch bereits übernommen, die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Aus diesem Grund präsentieren wir euch nur Deals, die es in keinem anderen Online-Shop günstiger zu finden gibt.

