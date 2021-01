Auf der CES 2021 enthüllte Razer eine Reihe neuer Gaming-Laptops, die mit der nächsten Generation ausgestattet ist, doch den richtigen Wow-Faktor brachte ein Konzept der nächsten Genration von Gaming-Stühlen. Project Brooklyn enthält alles, was ihr für eine Immersion in eure Lieblingsspiele braucht.

CES 2021: Eine Wundertüte der Technik

Im Rahmen der CES 2021 wurde gezeigt, was die Zukunft der Technik noch so bereithält. Razer hatte einiges mitgebracht, darunter neue Gaming-Laptops mit RTX-GPUs, LED-Masken und Project Brooklyn, ein neuer Gaming-Stuhl mit einem ausklappbaren Display. Was hat er sonst noch zu bieten? Wir gehen genauer drauf ein.

Razer: Der Gaming-Stuhl der Zukunft?

Auf den ersten Blick sieht Project Brooklyn fast aus wie ein typischer, von Rennsitzen inspirierter Gaming-Stuhl mit RGB-Akzenten, doch er hat viel mehr zu bieten. Auf der Rückseite des Stuhls hat Razer zum Beispiel ein ausklappbares 60-Zoll-OLED-Full-Surround-Display versteckt, das euch mit Knopfdruck umgibt und das Highlight dieses Stuhls bildet. Das erinnert ein wenig an einen neuen Gaming-Fernseher von LG, dessen Bildschirm sich ebenfalls auf Knopfdruck biegen lassen kann.

Zurück zu Razer. Die Armlehnen von Project Brooklyn können sich in ein Tablett verwandeln, um bequem Tastatur und Maus unterzubringen oder um eure Snacks und Getränke abzustellen, während ihr euch zurücklehnt und euren Lieblingsfilm schaut.

Der Stuhl nutzt außerdem die Hypersense-Technologie von Razer, die bereits auf der CES 2019 vorgestellt wurde. Razer hat also einen Weg gefunden, haptisches Feedback in den Rahmen des Stuhls einzubauen. Laut PCGamer sagte das Unternehmen, man solle sich vorstellen, das Grollen einer Explosion am ganzen Körper zu spüren, was ein erschreckender, aber gleichzeitig auch faszinierender Gedanke ist.

In Anbetracht der Tatsache, dass es diese Art von biegbarem Display noch nicht gibt, werdet ihr noch eine Weile warten müssen, bis ihr euch tatsächlich so einen Stuhl nach Hause holen könnt.

