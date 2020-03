Bis zum Release sind es nur noch wenige Tage. Um die Fans schon einmal für das große Geschehen aufzuwärmen, veröffentlichte Capcom einen neuen Trailer, der noch etwas mehr von Jill, Carlos und dem Erzfeind Nemesis zeigt.

Über den offiziellen YouTube-Channel veröffentlichte Capcom einen neuen Trailer zu Resident Evil 3 Remake und lässt Fans einen weiteren Blick auf die drei Hauptdarsteller werfen. Im Prinzip sind es sogar zwei Trailer, denn das Video erschien auf Englisch und auf Japanisch.

Interessanterweise macht Capcom das allerdings erst seit wenigen Jahren so, denn ursprünglich gab es bei den Resident Evil-Spielen traditionell nur eine englische Synchronisation, unabhängig von der Region. Vor einigen Jahren begann Capcom allerdings damit, die Spiele in Japan zu synchronisieren, um eine gewisse Nachfrage zu befriedigen. Wir haben beide Videos für euch eingebunden.

Resident Evil 3 Remake erscheint am 3. April für PS4, Xbox One und PC.

Originalbeitrag vom 15. Januar 2020 um 11:38 Uhr:

RE3: Neuer Trailer zeigt, wie beängstigend Nemesis tatsächlich ist

Capcom veröffentlichte einen Trailer zum kommenden Remake von Resident Evil 3 und erlaubt damit einen weiteren Blick auf die neue Version des ikonischen und furchteinflößenden Antagonisten Nemesis. Wie beängstigend ist er tatsächlich?

Nach dem Erfolg vom Remake zu Resident Evil 2 kündigte Capcom einen weiteres Remake an - eines zu Resident Evil 3. Fans der Spielreihe wissen, was sie erwartet, denn der dritte Teil der Horrorreihe dreht sich vor allem um die Biowaffe Nemesis, und der soll, dank einer neuen KI, beängstigender und unberechenbarer sein als je zuvor.

Während Mr. X von der Umbrella Corporation nach Raccoon City geschickt wurde, um übrig gebliebene Überlebende auszurotten, hat Nemesis eine besondere Aufgabe. „STAAARS“ sind seine Ziele. Damit sind die Mitglieder des Special Tactics and Rescue Services des Raccoon Police Departments gemeint – im dritten Teil vor allem Jill Valentine, in deren Haut ihr schlüpft, und die dem Monster bereits im Original immer wieder begegnete.

Jill und Carlos wird es nicht leicht gemacht, zu entkommen.

Gefährlicher, Brutaler, Nemesis

Im neu veröffentlichten Trailer hat Nemesis einen starken Auftritt und hinterlässt ordentlich Eindruck. Ihn zu besiegen scheint nicht einfach, das beweist die gezeigte Verfolgungsjagd mit Jill Valentine. Ihr werdet im Spiel allerdings einige Male auf ihn treffen, denn Kämpfe mit Nemesis gehören zu den markantesten Momenten von Resident Evil 3. Im Laufe des Spiels wird es dabei immer schwieriger werden, als Sieger aus diesen Zusammenstößen herauszugehen, denn sein Waffenarsenal hat es in sich.

Das Remake von Resident Evil 3 erscheint voraussichtlich am 3. April 2020 für den PC, PS4 und Xbox One. Neben der Standard-Version erscheint zusätzlich eine Collector’s Edition mit Boni. Habt ihr euch das Spiel bereits vorbestellt? Seid ihr schon gehyped? Erzählt es uns gerne unterhalb in den Kommentaren.

