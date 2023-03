Der Release des langersehnten Horror-Shooters Redfall rückt immer näher und Arkane Studios ist nun dabei, die letzten Feinheiten zu verbessern. Nach dem kürzlichen Fan-Aufschrei will sich der Entwickler nun auch das verhasste Online-Zwang-Feature noch einmal genauer anschauen.

Update vom 23. März 2023:

Im Februar hatte die Meldung für Aufsehen gesorgt, dass der kommende Xbox-Shooter Redfall eine konstante Internetverbindung voraussetzen würde. In der Community kam diese Neuigkeit nicht gut an und obwohl sich aktuell noch nichts geändert hat, bezog der Game Director Harvey Smith nun dazu Stellung und gab in einem Interview mit Eurogamer an, dass der Entwickler die Notwendigkeit des Features noch einmal überprüfen wolle.

Smith sagte, er verstehe, dass es viele Gamer mit unzuverlässigen Internetverbindungen gäbe und ein Online-Zwang deswegen unbeliebt sei. Er versprach, dass das Team sich dem Feature trotz des späten Entwicklungsstadiums noch einmal genauer widmen wolle – versprechen könne er allerdings nichts. Somit bleibt für Fans nur zu hoffen, dass Arkane Studios kurz vor Release noch einen Weg für das Problem findet. (Quelle: Eurogamer)

Originalmeldung vom 2. Februar 2023:

Redfall: Horror-Shooter setzt auf Online-Zwang

Redfall gehört neben Starfield zu den größten Xbox-Hoffnungen 2023. Der Koop-Horror-Shooter von Entwickler Arkane Studios hat mit dem bisher gezeigten Gameplay einigen Hype aufgebaut, doch ein neues Feature stößt vielen Fans jetzt sauer auf: Ein Vermerk im offiziellen Bethesda-FAQ bestätigt, dass der Shooter selbst im Singleplayer-Modus eine Internetverbindung benötigt – ohne aktive Verbindung könnt ihr das Spiel nicht zocken. (Quelle: Bethesda)

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu Redfall an:

Redfall - Official Gameplay Reveal - Coming to Game Pass - Xbox & Bethesda Games Showcase 2022

Xbox-Community enttäuscht von Shooter-Hoffnung

Die Entscheidung, bei Spielen auch im Singleplayer-Modus eine konstante Internetverbindung vorauszusetzen, hat schon in der Vergangenheit bei anderen Spielen für großen Unmut gesorgt. Auch bei Redfall zeigen sich Gamer auf Reddit alles andere als begeistert – der Xbox-Shooter scheint sich damit bereits vor dem Release in den Fuß geschossen zu haben.

Nachdem der Shooter bei seiner Präsentation Ende Januar noch für Aufsehen sorgen konnte und der Release-Termin endlich offiziell auf den 2. Mai festgelegt worden ist, dämpft der Online-Zwang bei vielen Fans nun die Begeisterung merklich.

„Das ist echt das Letzte. Ich liebe Arkane-Spiele, ich glaub ich hab fast alle von ihnen gekauft. Aber Redfall werde ich nicht kaufen. Schade, denn Arkane ist echt ziemlich unterschätzt. Prey war eins meiner Lieblingsspiele der letzten Dekade.“ ( Reddit-User levian_durai )

) „Man kann Arx Fatalis von Arkane Studios auch 21 Jahre später immer noch offline spielen. Werden wir Redfall auch 2044 noch zocken können? Oder wird Microsoft die Server einfach abschalten, wenn das Spiel nicht wie gewünscht performt?“ ( Reddit-User GreedyMushroom3737 )

) „Oh je, damit kaufe ich das auf keinen Fall. Ich hab nie ganz verstanden, wie schlimm ein Online-Zwang ist, bis mein Internet eine Woche lang nicht funktioniert hat und ich die Hälfte meiner Spiele nicht zocken konnte. Online-Games sind nichts für mich.“ (Reddit-User majorblack98)

Redfall ist nicht der einzige Aufreger, mit dem sich Xbox aktuell herumschlagen muss – Microsoft muss auch den Zorn einiger Politiker aushalten: