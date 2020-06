Habt ihr euch schon einmal gefragt, welche Spiele die meisten verkauften Exemplare vorweisen können? In folgender Bilderstrecke seht ihr ein Ranking der 20 meistverkauften Games aller Zeiten. Ein Videospiel-Gigant hat es sich in dieser Bestenliste gleich mit mehreren Titeln gemütlich gemacht.

Welches ist das meistverkaufte Spiel aller Zeiten?

Die Auswahl an Videospielen ist riesig – mittlerweile strömen jeden Tag tausende, neue Spiele in die Online-Stores und Verkaufsläden dieser Welt. Doch einige wenige haben es geschafft, sich für immer in den Köpfen von Spielern zu verewigen.

Das spiegelt sich natürlich auch in den Verkaufszahlen dieser besonderen Spiele wider und wird mit einem Platz auf der Liste der meistverkauften Spiele belohnt.

Ein Spielepublisher hat dabei besonders großen Erfolg: Nintendo. Spiele aus dem Hause des japanischen Entwicklers scheinen immer genau den Geschmack der Spieler zu treffen und verkaufen sich somit wie geschnitten Brot. Ob auch Pokémon Schwert und Schild dabei ist?

Und kann Nintendo auch den ersten Platz für sich beanspruchen? In folgender Bilderstrecke erfahrt ihr, welche Videospiele Meilensteine erreicht haben und unter die 20 meistverkauften Games aller Zeiten fallen:

Bilderstrecke starten (22 Bilder) Das sind die 20 meistverkauften Spiele aller Zeiten

Das eine oder andere Spiel konnte euch sicherlich überraschen. Interessant wäre auch zu erfahren, wie die tatsächliche Spielzeit im Verhältnis zu den Verkaufszahlen steht. Solltet ihr neugierig sein, welche Games extrem lange Spielzeiten bieten, haben wir euch ebenfalls eine Bilderstrecke zusammengestellt.

Hat euch das Ranking überrascht? Mit welchem Spiel habt ihr überhaupt nicht gerechnet? Und welche der aufgelisteten Spiele besitzt ihr ebenfalls? Schreibt uns eure Meinungen dazu gerne in die Kommentare.