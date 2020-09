Apple hat heute nicht nur neue Apple Watches und iPads vorgestellt, sondern auch die Termine für wichtige Software-Updates genannt. GIGA hat die Termine zusammengefasst.

Apple enthüllt Termin für iPadOS 14 und Co.

Wer bereits Hardware von Apple besitzt, fragt sich natürlich, wann die neuen Versionen der Betriebssysteme erscheinen, die Apple in den letzten Monaten getestet hat. Im Rahmen des heutigen Events hat Apple enthüllt, wann iPads und Apple Watches und AppleTV ihr neuen Versionen erhalten. Folgendes Datum solltet ihr euch ganz dick im Kalender anstreichen:

iPadOS 14, watchOS 7 und tvOS 14 erscheinen am 16. September 2020

Morgen werden die Server von Apple also wirklich ans Maximum gebracht und weltweit werden unzählige Menschen Updates auf ihre iPhone, iPads und ein paar auch auf ihr Apple TV ziehen. Gegen Abend, also etwa um 18 oder 19 Uhr, dürften die Updates dann bei uns zur Verfügung stehen. Haltet euch den Abend morgen also frei. Gilt im Übrigen auch für iOS 14.

Folgende Geräte sind kompatibel

iPadOS 14:

12,9″ iPad Pro (4. Generation)

11″ iPad Pro (2. Generation)

12,9″ iPad Pro (3. Generation)

11″ iPad Pro (1. Generation)

12,9″ iPad Pro (2. Generation)

12,9″ iPad Pro (1. Generation)

10,5″ iPad Pro

9,7″ iPad Pro

iPad (7. Generation)

iPad (6. Generation)

iPad (5. Generation)

iPad mini (5. Generation)

iPad mini 4

iPad Air (3. Generation)

iPad Air 2

watchOS 7

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

tvOS 14:

Apple TV HD (4. Generation)

Apple TV 4K (5. Generation)

Apple unterstützt also wieder sehr viele ältere Produkte, damit auch Kunden, die sich kein neues iPad oder eine neue Apple Watch kaufen wollen, in den Genuss neuer Funktionen kommen. Besonders der Support für das iPad Air 2 und die Apple Watch Series 3, die mittlerweile wirklich günstig zu haben sind, muss positiv hervorgehoben werden. Das machen andere Hersteller nicht und lassen ihre Kunden hängen.