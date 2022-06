Auch in diesem Jahr fand wieder das Summer Game Fest statt. Im Rahmen des Livestreams stellte Geoff Keighley Spiele vor, auf die ihr euch in den kommenden Wochen und Monaten freuen könnt. Die Highlights fassen wir für euch zusammen.

Summer Game Fest: Der Stream steckte voller Überraschungen

Das Event wurde live aus Los Angeles gestreamt und auch dieses Jahr sprach Geoff Keighley mit zahlreichen Entwicklern, Künstlern und Schauspielern. Es gab neue Informationen und Videos zu bereits angekündigten Spielen, aber auch die eine oder andere Überraschung.

Street Fighter 6

Street Fighter 6 World Premiere Trailer / Gameplay

Mit Street Fighter 6 bekommt das legendäre japanische Kampfspiel eine neue Version spendiert. Im Rahmen des Streams präsentiert der Entwickler erstes Gameplay-Material. Bis zum Release müsst ihr euch allerdings noch bis 2023 gedulden.

Aliens Dark Descent

Aliens Dark Descent World Premiere Trailer

Zu den heutigen Weltpremieren gehörte auch ein Trailer zum kommenden Sci-Fi-Horrorspiel, das im Aliens-Universum spielt. Dark Descent soll 2023 erscheinen.

The Callisto Protocol

The Callisto Protocol World Premiere Gameplay Footage

In diesem Jahr kommen vor allem Sci-Fi-Fans auf ihre Kosten. Auch The Callisto Protocol spielt nicht auf der Erde und verspricht Action. Im Rahmen des Streams wurde nun erstmalig echtes Gameplay gezeigt. Das Spiel soll am 2. Dezember 2022 erscheinen und kann bereits vorbestellt werden.

Modern Warfare 2

Modern Warfare 2 World Premiere Gameplay Footage

Mit Modern Warfare 2 wird die Spielreihe Call of Duty erweitert. Im Rahmen des Streams gab es erstmals echtes Gameplay zu sehen. Bis ihr selbst die Ölplattform erobern könnt, müsst ihr euch noch bis zum 28. Oktober gedulden.

Routine

Routine World Premiere Trailer

Routine wurde bereits vor Monaten angekündigt und nun gibt es endlich etwas zu sehen. Bei dem Spiel handelt es sich um First-Person-Sci-Fi-Horror, der auf einer verlassenen Mondbasis spielt und auf einer Zukunftsvision der 80er-Jahre basiert. Ein Release-Datum ist allerdings noch nicht bekannt.

Stormgate

Stormgate World Premiere Trailer

Bei Stormgate erwartet euch ein kostenloses Echtzeit-Strategiespiel inmitten eines Krieges zwischen der Menschheit und Invasoren. Ihr habt die Wahl zwischen einer Kampagne oder einem Koop-Modus, ihr könnt euch im PvP aber auch anderen stellen oder im Editor kreativ werden. Stormgate soll 2023 erscheinen.

American Arcadia

American Arcadia World Premiere Trailer

In Arcadia leben alle Bewohner im Luxus, zumindest solange sie bei den Zuschauern beliebt sind. Ihr Leben wird 24/7 gestreamt und sollte einer an Popularität verlieren, muss er um sein Leben rennen – so wie Trevor. Ein genauer Release-Termin steht noch nicht fest.

Goat Simulator 3

Goat Simulator 3 World Premiere Trailer

Der Goat Simulator ist so einfach gestrickt und doch so umfangreich und witzig. Die Spielreihe wird nun um einen Teil erweitert und das sogar schon im Herbst 2022.

Marvel's Midnight Suns

Marvel's Midnight Suns World Premiere Trailer

In Marvel's Midnight Suns taucht so gut wie jeder Charakter aus dem Universum auf. Neben Venom und Spider-Man sind auch Figuren wie Iron Man und Hulk zu sehen. Das Spiel soll am 7. Oktober 2022 erscheinen und wenn ihr es vorbestellt, bekommt ihr einen Skin von Dr. Strange geschenkt.

Zenless Zone Zero

HoYoverse Zenless Zone Zero World Premiere Trailer

Von den Genshin-Impact-Machern folgt nun das nächste vielversprechende Spiel. Wann der Action-Titel erscheint, ist allerdings noch nicht bekannt.

One Piece Odyssey

One Piece World Premiere Trailer

One Piece feiert 25-jähriges Jubiläum und mit Odyssey geht es für die Strohhutbande auf ein neues Abenteuer. Das RPG basiert auf einer originalen Geschichte von Schöpfer Eiichirō Oda und soll noch 2022 erscheinen.

The Quarry

The Quarry Trailer

Am 10. Juni erscheint mit The Quarry ein neues Spiel von Supermassive Games. Mit diesem Horrorspiel möchte der Entwickler wieder zu den Until-Dawn-Wurzeln zurückkehren. Im Rahmen des Livestreams gab es einen neuen Trailer zu sehen.

Nightingale

Nightingale World Premiere Trailer

Bei Nightingale handelt es sich um ein Shared-World-Survival-Crafting-Spiel, angesiedelt in einem Fantasy-Universum. Sammelt, baut auf und stellt euch entweder allein oder im Koop den Gefahren dieser Welt. Ein Release-Datum ist bisher nicht bekannt.

Layers of Fear

Layers of Fears World Premiere Trailer

Der psychologische Horror kommt zurück und zieht euch in die Welt von Layers of Fear, entwickelt mit Unreal Engine 5. Anfang 2023 könnt ihr euch in dieses Spiel stürzen – wenn ihr euch traut.

The Last of Us Part 1

Last of Us Part 1 World Premiere Trailer

Die Ankündigung des Remakes von The Last of Us hatte sich Geoff Keighley bis zum Schluss des Streams aufgehoben. Das von Grund auf neu gestaltete Spiel soll am 2. September 2022 für PS5 und PC erscheinen.

Was erwartet euch noch?

Neben den Highlights gab es natürlich noch viele weitere Ankündigen und Informationen.