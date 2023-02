Euro 7 gefährdet erschwingliche Autos. Mit dieser Ansicht ist Renault-Chef Luca de Meo nicht allein. Doch der CEO des französischen Herstellers rechnet mit ungewöhnlich drastischen Folgen. Selbst für E-Autos sei die neue Abgasnorm ein unnötiges Hindernis.

Renault-Chef macht Stimmung gegen Euro 7: Autokäufer müssen draufzahlen

1.000 Euro zusätzliche Kosten erwartet Renault-Chef Luca de Meo pro Auto, um die aktuellen Verbrennergenerationen fit für Euro 7 zu machen. Das würde auf ein Plus von mindestens 2.000 Euro auf Endkundenpreise hinauslaufen. „Der Vorschlag für Euro 7 wird einen starken Einfluss auf unser Geschäft und unsere Angestellten haben. Die Deadlines sind zu kurzfristig und die Grenzwerte zu weit gefasst“, kritisiert er in seiner neuen Rolle als Vorsitzender des europäischen Autoherstellerverbands ACEA (Quelle: Autocar).

De Meo zufolge würden die Kosten in erster Linie durch „Tausende und Millionen von Stunden an Tests“ verursacht. Die würden die Autobauer benötigen, um ihre Technik den Vorgaben anzupassen. Dabei sind die Grenzwerte in den bisherigen Entwürfen kaum verändert worden. Allerdings müssen die Autos in viel mehr Fahrsituationen ihre bisherigen Emissionsgrenzen einhalten. Insofern werden die Vorgaben also tatsächlich verschärft.

Renault rechne bei einem entsprechenden Aufschlag auf die Preise mit einem Verlust von 7 bis 10 Prozent am Neuwagenmarkt. Solch ein Rückgang könne dazu führen, dass Renault allein in Europa bis zu vier Produktionsstandorte schließen müsste.

Mit dem erwarteten Aufschlag von 2.000 Euro geht de Meo weit über die Grenze hinaus, mit welcher die EU-Kommission rechnet. Hier war schlimmstenfalls von wenigen Hundert Euro mehr pro Fahrzeug die Rede. VW-Markenchef Thomas Schäfer hingegen erwartet sogar eine noch größere Preisexplosion durch Euro 7. Die neue Abgasnorm soll nach aktuellem Stand ab 2025 gelten, entschieden ist aber noch nichts.

Abgasnorm lässt E-Autos nicht in Ruhe

Schon jetzt soll sie aber nicht nur den voraussichtlich letzten Verbrennergenerationen schwere Zeiten bereiten, sondern auch dem Umstieg auf E-Autos schaden. De Meo kritisiert, dass die Autobauer durch Euro 7 gezwungen würden, viel mehr Geld als nötig in die Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren zu stecken – Geld, das dann für Investitionen in Elektroantriebe fehlen würde. Übrigens: Die neue Abgasnorm gilt auch für E-Autos.

