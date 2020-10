Das „Resident Evil“-Universum bekommt mit dem Film Resident Evil Origin Story Reboot Zuwachs. Dieser basiert auf den ersten beiden Spielen und ist vermutlich der Film, den wir seit Dekaden haben wollten. Nun wurde die Besetzung bekannt gegeben.

Resident Evil: Retribution Facts

Resident Evil: Zurück zu den Wurzeln

Das Franchise Resident Evil wächst weiter. Neben einer Netflix Live-Action-Serie über die Wesker-Kinder, die nach New Raccoon City ziehen und der Netflix CGI-Serie Resident Evil: Infinite Darkness erscheint ein neuer Film unter der Regie von Johannes Roberts (47 Meters Down).

Laut dem Regisseur führt uns Resident Evil Origin Story Reboot zu den Wurzeln von Resident Evil zurück und wäre damit genau das, was die Community sich schon lange gewünscht hat:

„Ich wollte zu den ursprünglichen ersten beiden Spielen zurückkehren und die erschreckende Erfahrung nachstellen, die ich hatte, als ich sie das erste Mal spielte. Gleichzeitig möchte ich eine geerdete und menschliche Geschichte über eine sterbende amerikanische Stadt erzählen, die sich für das Publikum sowohl verwandt als auch relevant anfühlt.“

Bilderstrecke starten (57 Bilder) Resident Evil 3: Alle Akten - Fundorte aller 56 Dokumente

Laut seiner Aussage wird der Film also die Elemente der ersten beiden „Resident Evil“-Spiele miteinander vermischen. Im ersten Spiel kämpften Chris Redfield und Jill Valentine in der Spencer-Villa ums Überleben, während Resident Evil 2 sich auf Claire Redfield und Leon Kennedy in Raccoon City konzentrierte – das könnte durchaus interessant werden.

Resident Evil ist derzeit stark reduziert. Bis zum 8. Oktober 2020 zahlt ihr nur 4,99 statt 19,99 Euro.

Die Besetzung

Constantin Film und Regisseur Johannes Roberts haben sich für den Film verpflichtet und auch die Rollen sind bereits verteilt.

Claire Redfield: Kaya Scodelario (Maze Runner)

Chris Redfield: Robbie Amell (Upload)

Jill Valentine: Hannah John-Kamen (Ant-Man und Die Wespe)

Albert Wesker: Tom Hopper (The Umbrella Academy)

Leon S. Kennedy: Avan Jogia (Zombieland: Double Tap)

William Birkin: Neal McDonough (Yellowstone)

Resident Evil Origin Story Reboot erscheint voraussichtlich 2021.