Das Resident-Evil-Franchise feiert derzeit mit Resident Evil 4 Remake einen weiteren großen Erfolg. Vielleicht kann mit dem kommenden Animationsfilm daran angeschlossen werden – zumindest bietet dieser mit dem gleichzeitigen Auftauchen von Leon und Jill ein erstes Mal für die Fans.

Resident Evil: Zwei Fan-Lieblinge in einem Film

Das bekannte Anime-Studio TMS Entertainment sowie Quebico arbeiten mit Hochdruck an der Fertigstellung des kommenden Animationsfilmes Resident Evil: Death Island. Laut Plan soll dieser am 7. Juli 2023 in den japanischen Kinos anlaufen, bevor er über Sony Pictures Home Entertainment auch in anderen Teilen der Welt gezeigt wird. Ein Starttermin dafür steht allerdings noch nicht fest.

Einen ersten Trailer können aber auch europäische Fans nun genießen und dieser bietet ein freudiges Ereignis. Zum ersten Mal werden die Fan-Lieblinge Leon S. Kennedy und Jill Valentine offiziell zusammenarbeiten. Während Leon in den Teilen 2, 4 und 6 die Hauptrolle spielt, schlüpft man in 1, 3 und 5 in die Rolle von Jill. Obwohl beide Figuren regelmäßig im Franchise auftauchen, waren sie bisher nie gemeinsam auf einem Bildschirm zu sehen.

Macht euch im Trailer einen Eindruck vom kommenden Film:

Resident Evil: Death Island

Resident Evil: Worum geht es im kommenden Animationsfilm?

Resident Evil: Death Island ist der vierte animierte Film. Dieser soll zwischen den Ereignissen von Resident Evil 6 und 7 spielen und ist in der Zeitlinie nach dem dritten Film, Resident Evil: Vendetta, angesiedelt.

In der Geschichte ist Leon auf einer Mission, um Dr. Antonio Taylor vor Entführern zu retten. Diese wird jedoch von einer mysteriösen Frau vereitelt. Agent Chris Redfield untersucht in der Zwischenzeit einen Zombie-Ausbruch San Francisco, bei dem die Ursache der Infektion nicht festgestellt werden kann – Hinweise führen ihn auf die Insel Alcatraz.

Neben dem Leon- und Jill-Duo werden also auch Chris und seine Schwester Claire Redfield zu sehen sein.