Obwohl es in Resident Evil Village viel zu entdecken gibt, bietet der achte Teil der Reihe eine relativ lineare Spielerfahrung. An einigen Stellen können sich die Spieler jedoch aus dem engen Story-Korsett befreien. Capcom war darauf wohl vorbereitet und hat alternative Szenen ins Spiel eingebaut. Vorsicht, Spoiler voraus!

Resident Evil Village Facts

Resident Evil Village: Die Töchter der Lady Dimitrescu

Solltet ihr Resident Evil Village selbst spielen, seid ihr vermutlich bereits den drei Töchtern der großen Vampirlady begegnet. Ihre Fähigkeit, sich als Fliegen zu manifestieren, macht sie nicht nur gespenstisch, sondern auch lästig – gut, dass ihr sie loswerden müsst, um in der Geschichte voranzuschreiten.

Bela ist die erste Tochter, die ihr erledigen müsst. Sie ist der Schlüssel zur Taktik, die ihr braucht, um alle Schwestern zu töten. Auf eure Kugeln könnt ihr euch da nicht verlassen.

Vielleicht wisst ihr es nicht, doch die verbleibenden zwei Töchter, Daniela und Cassandra, könnt ihr in beliebiger Reihenfolge bekämpfen und eure Wahl entscheidet darüber, welche Szene mit Lady Dimitrescu ihr zu sehen bekommt.

Resident Evil Village: Seltene Szene geht viral

Wie ein TikTok-Nutzer andeutet, scheinen die meisten Spieler nach Bela Cassandra das Handwerk zu legen. Sie neigt dazu, euch zur Waffenkammer zu führen. Daher habt ihr die Szene, die acehilm24 veröffentlicht hat, vielleicht nie gesehen. Diese wird nur dann gezeigt, wenn ihr zuvor Daniela zur Strecke gebracht habt.

In seinem Video winkt Lady Dimitrescu ihre Tochter Cassandra zu sich und fordert von ihr „den Kopf dieses Mannes“:

In dem Video ist es nicht mehr zu sehen, doch wenn ihr in dieser Zeit die Aufmerksamkeit beider auf euch lenkt, werden sie euch jagen – und das kann sehr unangenehm werden.

Unabhängig davon zeigt die Sequenz, wie unterschiedlich Resident Evil Village trotz einer linearen Story gespielt werden kann.

Wenn ihr mehr zu Resident Evil Village erfahren möchtet, empfehlen wir euch unseren umfangreichen Test.

Seid ihr in dem Spiel auch schon so weit? In welcher Reihenfolge habt ihr die Töchter erledigt? Besucht uns sehr gern auf Facebook und erzählt es uns in den Kommentaren.