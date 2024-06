Rettung für die Xbox? Jetzt trumpft der Game Pass richtig auf

Microsoft hat mit dem Kauf von Activision Blizzard viel investiert und kann jetzt Resultate vorzeigen. Nach einer verfrühten Ankündigung macht der Xbox-Hersteller jetzt klar: Der Game Pass bekommt Call of Duty.

Xbox Game Pass sichert sich CoD: Jetzt macht Microsoft es offiziell

Erst vor wenigen Tagen hat Activision angekündigt, dass das nächste CoD den Namen Black Ops 6 tragen wird. Der nächste wichtige Meilenstein wurde aber zu früh verkündet. Eine Push-Benachrichtigung der Game-Pass-App posaunt in die Welt hinaus, dass Call of Duty Black Ops 6 tatsächlich direkt zum Release im Spiele-Abo erscheinen wird.

Gerade angekündigt: Call of Duty: Black Ops 6 wird später in diesem Jahr direkt am ersten Tag im Game Pass erscheinen!

Außer in der Benachrichtigung hatten allerdings weder der Xbox-Hersteller noch Activision selbst irgendetwas angekündigt. Laut Tom Warren von The Verge gehörte zu der Benachrichtigung auch ein Link, der zu einem Blog-Post führt, welcher noch gar nicht veröffentlicht war. Offenbar war irgendjemand also zu voreilig (Quelle: Twitter).

Inzwischen hat Microsoft nachgelegt und doch noch einen Blog-Post veröffentlicht, der die Ankündigung offiziell macht. Mehr Neuigkeiten werden für den 09. Juni versprochen.

Schaut euch hier den ersten Teaser-Trailer für Call of Duty: Black Ops 6 an:

Call of Duty Black Ops 6 – erster Teaser

Xbox Game Pass: Steht eine Preiserhöhung an?

Für Microsoft ist das neue Call of Duty ein gefundenes Fressen. Nach dem größten Gaming-Deal der Geschichte muss der Xbox-Hersteller immerhin den gewaltigen Kaufpreis von fast 69 Milliarden US-Dollar irgendwie wieder reinholen. Call of Duty im Game Pass würde sicherlich viele neue Spieler zu dem Angebot von Microsoft locken. Erste Insider-Berichte vermuten allerdings auch, dass dies auch eine Preiserhöhung des Spiele-Abos bedeuten könnte.

Activision selbst wird auch nichts gegen das Angebot haben. Immerhin bekommt der Publisher immer noch den Vollpreis von allen PlayStation-Spielern. Selbst Game-Pass-Abonnenten werden dank Season Pass und anderen Mikrotransaktionen allerdings sicherlich jede Menge Geld im Spiel lassen können.