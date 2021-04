Mehr Freiheit und Schutz vor langen Vertragslaufzeiten – das sollte ursprünglich die Neufassung eines Gesetzes für faire Verbraucherverträge leisten. Jetzt ist die zeitliche Beschränkung von Handy- und Stromverträgen vom Tisch. Eine wichtige Änderung soll es aber geben.

Handyverträge dürfen weiter auf 24 Monate geschlossen werden

Gesetzgebungsverfahren sind in aller Regel langwierig. Schon vor über einem Jahr wurde geplant, die Laufzeiten von sogenannten Verbraucherverträgen zu begrenzen – von maximal einem Jahr war die Rede. Das sollte für Verträge fürs Handy oder DSL ebenso gelten wie für Verträge etwa mit einem Stromanbieter oder die Mitgliedschaft im Fitnessstudio (sobald sie wieder genutzt werden kann). Die Gesetzesänderung wurde als Schritt zum Schutz der Verbraucher gewertet. Doch jetzt ist diese Revolution abgesagt.

Wie die Bundestagsfraktion von CDU und CSU bekannt gegeben hat, wird man auf eine der zentralen Forderungen im neuen Gesetz für faire Verbraucherverträge verzichten: Die Beschränkung der Laufzeit von maximal 24 auf 12 Monte ist vom Tisch. Doch Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag sehen die Gesetzesänderung weiter als Meilenstein. Warum?

Wie profitieren Kunden von fairen Verbraucherverträgen?

Man gehe „gezielt gegen überlange Kündigungsfristen und sich anschließende unangemessene Vertragsverlängerungen vor“, so Jan-Marco Luczak, Bundesfraktionssprecher CDU/CSU für Verbraucherthemen, in einer Pressemitteilung. Genau gesagt: Verpasst man künftig eine Kündigungsfrist, soll sich der Vertrag nach Ende der Laufzeit jedes Mal nur um einen Monat verlängern.

So will man für den Schutz der Kundinnen und Sorgen, ohne Zweijahresverträge gänzlich zu verbieten. Dies wäre nach Ansicht der Unionsfraktion ein Eingriff in die Vertragsfreiheit und könnte zu höheren Kosten für Verträge führen. Auch jetzt ist die gleiche Leistung in einem 12-Monatsvertrag in aller Regel pro Monat teuerer als bei einer Laufzeit von 24 Monaten.

Ein Schritt nach vorne soll auch der „digitale Kündigungsbutton“ sein. Sebastian Steineke, ebenfalls von der Unionsfraktion, erklärt: „Genauso schnell und einfach wie man online einen Vertrag abschließen kann, muss er auch wieder kündbar sein.“ Schnell und einfach online Verträge kündigen zu können, klingt allerdings nach Fortschritt. Das Gesetzgebungsverfahren ist aber nicht abgeschlossen, es können weiterhin Änderungen vorgenommen werden. In jetziger Form wurde die jüngste Fassung noch einmal konkretisiert.