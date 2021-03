Fortnite startet in Kürze in die 6. Saison. Wie bereits vom Koop-Survival-Shooter gewohnt, beginnt diese aber nicht ohne einen großen Knall. Hier hat sich Epic Games etwas ganz Besonderes für euch ausgedacht.

Fortnite: Das neue Event müsst ihr solo spielen

Es ist offiziell: Die 6. Saison von Fortnite steht bereits in den Startlöchern und startet am 16. März 2021. Die 5. Saison geht allerdings nicht einfach in die nächste Saison über, sondern endet mit einem besonderen Event und dieses müsst ihr ganz allein bestreiten.

Das Nullpunkt-Event startet, sobald ihr euch das erste Mal in der kommenden Saison einloggt. Alternativ soll es auch eine Film-Prämiere geben, die ihr euch ansehen könnt. Weitere Details dazu sollen in Kürze folgen.

Für das Event selbst schlüpft ihr in die Rolle von Agent Jones, der im Laufe der Saison zahlreiche Jäger auf die Insel geholt hat, um den Nullpunkt zu bewachen. Dieser wurde in den vergangenen Wochen allerdings immer instabiler und scheint die Realität zu beeinflussen – eine gefährliche Situation.

Informationen darüber, was mit der Spielwelt passieren wird, gibt es noch nicht, es wäre allerdings denkbar, dass sich die Map in der kommenden Saison verändern wird.

Schlüpft in die Rolle von Agent Jones:

Fortnite: Letzte Chance für Battle-Pass-Besitzer

Solltet ihr einen Battle Pass besitzen, gibt es einige Dinge, die ihr diese Woche noch abschließen solltet:

Das ist der Weg: Euch bleibt nur noch eine Woche, um eure Beskar-Aufträge zu beenden, Mandos Beskar-Rüstung zu vervollständigen und das Rücken-Accessoire „Das Kind“ auf Level 100 freizuschalten.

Edel wie Saphir: Steigert euren Battle Pass über Level 100 hinaus, wenn ihr noch welche der Kristallstile freischalten wollt. Dazu gehören drei unterschiedliche schimmernde Stile für Reese, Mancake, Mave, Kondor und Menace.

Spitzhacke „Atemräuber-Klingen“: Falls ihr bei den Teamkämpfen „Wilde Herzen“ nicht die Atemräuber-Klingen gewonnen habt, könnt ihr die Spitzhacke noch freischalten, indem ihr die epischen Aufträge von Fischstäbchen oder Herzchen vor dem Ende der aktuellen Saison abschließt. Ihr erhaltet die Spitzhacke dann einige Tage nach dem Start von Saison 6.

Übrigens: Fortnite gibt es auch für die PlayStation 5.

Was sagt ihr zu dem Event? Ist das ein würdiges Ende für die 5. Saison oder hättet ihr euch eigentlich etwas ganz anderes gewünscht?