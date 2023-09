Revolution bei Netto: So einen Einkaufswagen gab es noch nie

Mit ihr beginnt fast jeder Supermarkt-Besuch: der Münz-Suche für den Einkaufswagen. Bei Netto könnte die in Zukunft aber überflüssig werden. Der Discounter testet einen neuen Einkaufswagen, der sich auch mittels App entsperren lässt. In zwei Netto-Märkten kann der Einkaufswagen der Zukunft bereits ausprobiert werden.

Wer einen Einkaufswagen braucht, kommt um Münze oder Chip meistens nicht herum – zumindest bisher. Denn Discounter Netto testet einen neuen Einkaufswagen, der sich neben Münze oder Chip auch via App entriegeln lässt. Das könnte die nervige Suche nach dem passenden Einkaufswagen-Zahlungsmittel überflüssig machen. In zwei Filialen in Bayern steht der Einkaufswagen zum Ausprobieren bereit.

Netto testet Einkaufswagen mit App-Entsperrung

Netto-Kunden in Burglengenfeld (Regensburger Straße) und Sünching (Bahnhofstraße) gehören zu den ersten, die das neue Einkaufserlebnis testen können (Quelle: Netto). Eine weitere App auf dem Smartphone ist dazu nicht nötig: Die Entriegelungsfunktion für die neuen Einkaufswagen ist Teil der bekannten Netto-App.

Die Technik, die dahintersteckt, stammt vom deutschen Einkaufswagenhersteller Wanzl. Sorgen, dass man künftig ohne Smartphone keinen Einkaufswagen mehr bekommt, sind aber unbegründet. Die App-Entsperrung ist lediglich eine zusätzliche Option zur Münze oder Chip, daher auch der Name: Hybridloc. Die Kommunikation zwischen Mobilgerät und Einkaufswagen findet über NFC statt.

„Mit der Möglichkeit, Einkaufswagen per App zu entriegeln, bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine weltweit einzigartige Alternative für ein modernes Einkaufserlebnis“, erklärt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto.

Kommt der neue Einkaufswagen auch in andere Netto-Filialen?

Ob und wann der neue Einkaufswagen auch in anderen Netto-Märkten eingesetzt wird, ist nicht bekannt. Das dürfte der Discounter auch davon abhängig machen, wie der Test in den beiden Bayerischen Netto-Filialen angenommen wird.

