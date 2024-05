Revolution für PC und Xbox? Microsofts Gaming-Plan macht mich traurig

Künstliche Intelligenz ist aktuell in aller Munde. Microsoft will darauf basierende Features jetzt auch in Videospielen zum Einsatz bringen. Der erste Vorgeschmack in Minecraft erfüllt mich allerdings nicht mit viel Zuversicht.

Auf einem großen Microsoft-Event hat der Tech-Riese aus den USA neue Einsatzmöglichkeiten für KI-Tools vorgestellt. Die hauseigene künstliche Intelligenz mit dem Namen Copilot soll Gamern zukünftig auch in Videospielen zur Seite stehen. Der Xbox-Hersteller hat auch schon eine Idee, wie das in Spielen wie Minecraft aussehen könnte.

Microsoft Copilot kann demnach sofort erkennen, welches Spiel ihr spielt und sogar, welche Items sich in eurem Inventar befinden. Dann müsst ihr die Roboterstimme nur noch fragen, wie ihr beispielsweise ein Schwert craften könnt. Die KI erklärt dann, welche Ressourcen ihr braucht und wo ihr sie findet.

In einem Video auf X (früher Twitter) könnt ihr euch ansehen, wie das Feature funktioniert:

Im Video live von der Konferenz gibt die KI noch mehr Informationen:

Martin Hartmann , GIGA-Experte für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und Steam

Der Microsoft Copilot ist aus einer rein technischen Sicht sehr vielversprechend. Die Bedienung von PCs wird leichter und auch Gaming kann zugänglicher werden, was grundsätzlich immer eine gute Sache ist. Allerdings kann ich doch nicht anders, als das Minecraft-Video etwas befremdlich zu finden.

In Minecraft werdet ihr in eine ganz neue Welt entlassen. Ich erinnere mich an meine ersten eigenen Ausflüge, in denen ich mir selbst ausdenken musste, wie die Crafting-Rezepte aussehen könnten (natürlich habe ich meistens Freunde gefragt, YouTubern zugesehen oder das Minecraft-Wiki besucht).

Trotzdem beinhalten diese Methoden ein Gefühl des Erforschens, entweder alleine oder zusammen mit anderen. Für mich ist das ein zentraler Aspekt von Minecraft, aber auch von allen Videospielen. Microsoft scheint daran gar kein Interesse zu haben. Stattdessen erklärt euch eine kalte Roboterstimme haarklein und Schritt für Schritt, was ihr zu tun habt und wie das ganze Spiel funktioniert. Als wäre Minecraft ein Word-Dokument, in dem ich ein Inhaltsverzeichnis erstellen will.

Natürlich gibt es keinen Zwang, die Copilot-KI auch im Spiel einsetzen zu müssen. Doch gerade Gaming-Neulinge werden das Feature aktivieren. Wenn Microsoft also künstliche Intelligenz in Spielen einsetzen will, dann bitte so, dass die Kernessenz der Spiele dabei erhalten bleibt.