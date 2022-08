Rewe und WhatsApp machen gemeinsame Sache: Die Supermarkt-Kette hat einen neuen Service angekündigt und kooperiert dazu als erster Lebensmitteleinzelhändler mit dem beliebten Messenger. Kunden spart die neue Zusammenarbeit Zeit und Nerven – und auch die Umwelt profitiert.

WhatsApp Facts

Sie verbrauchen Unmengen an Ressourcen, verstopfen Briefkästen und landen nach wenigen Tagen meist ungelesen Müll: Werbeprospekte. Immer mehr Einzelhändler verzichten auf die anachronistische Werbeform und schwenken auf digitale Möglichkeiten um. Nachdem zuletzt Obi den Schlussstrich zog, folgt nun Rewe. Im Gegensatz zur Baumarkt-Kette setzt Rewe aber nicht (nur) auf die eigene App.

Rewe versendet Wochenprospekt über WhatsApp

In wenigen Schritten zum Rewe-Prospekt auf WhatsApp (Bildquelle: GIGA)

Stattdessen erhalten Rewe-Kunden ab sofort ihren Rewe-Prospekt über WhatsApp. Wer auf die Webseite rewe.de/whatsapp geht, kann den digitalen Handzettel abonnieren. Das funktioniert kinderleicht: Einfach Postleitzahl eingeben, Rewe-Filiale auswählen – fertig. Jeden Sonntag erhält man dann eine WhatsApp-Nachricht von Rewe, die einen Link zum neuesten Prospekt der Supermarkt-Kette beinhaltet. Der klassische Rewe-Prospekt in Papierform soll 2023 dann komplett eingestellt werden.

Rewe ist dabei Vorreiter in Deutschland und sticht etwa die Discounter-Platzhirsche rund um Aldi und Lidl aus. „Wir freuen uns, dass unser Partner REWE der erste Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland ist, der WhatsApp Business Solutions nutzt, um seinen Print-Prospekt zu digitalisieren und neue und bestehende Kunden über einen ihrer bevorzugten Kommunikationskanäle zu erreichen“, so Claudia Studtman, die bei WhatsApps Mutterkonzern Meta für den Retailbereich zuständig ist (Quelle: W&V)

Für Rewe-Manager Bastian Tassew unterstreicht die Zusammenarbeit mit WhatsApp auch den Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit, den der Konzern in den vergangenen Jahren vollzogen habe.

Nachholbedarf beim Rewe-Prospekt

In unserem Kurz-Test macht der neue WhatsApp-Service von Rewe eine gute Figur. Alles war leicht erklärt und funktionierte reibungslos. Beim Prospekt an sich besteht aber noch Nachholbedarf, denn der besteht nur aus einem Bild mit angehängtem Link (siehe Bild oben). Wer also alle aktuellen Sonderangebote von Rewe sehen will, muss zwangsläufig den Messenger verlassen. Bequemer wäre es, wenn Rewe den gesamten Prospekt als Bildnachricht versendet.