Eigentlich war alles klar. Anfang August 2022 hat REWE stolz verkündet, wie das Unternehmen die Umwelt schützen möchte, indem ab einem bestimmten Datum auf gedruckte Handzettel verzichtet wird. Daraus wird nun wohl doch nichts – zumindest nicht unbedingt. Damit entfällt die App-Pflicht für viele Kundinnen und Kunden.

REWE verzichtet doch nicht auf Handzettel

Werbeprospekte und Handzettel werden von so gut wie allen Supermärkten und Geschäften gedruckt und in der Region verteilt, um Kunden zu gewinnen. REWE hatte Anfang August aber verkündet, dass ab Juli 2023 damit Schluss sein soll. Ab da sollten eigentlich keine Handzettel mehr gedruckt und verteilt werden, um so viele Ressourcen und Energie zu sparen. Was eigentlich von allen Stellen abgesegnet war, wurde laut der „Lebensmittel Zeitung“ gekippt. Im genossenschaftlich organisierten Handelskonzern können demnach zukünftig die einzelnen Kaufleute entscheiden, ob sie Werbung drucken oder nicht. Ein Verbot von ganz oben wird es nicht geben.

Demnach habe sich bei den Kaufmannskollegen bei REWE großer Widerstand gebildet, da die Angst besteht, dass so die Kunden nicht mehr in die Läden kommen, wenn es keine gedruckten Handzettel mehr gibt. Entsprechend unklar ist jetzt die Lage. Im Grunde kann kein REWE-Kunde mehr genau wissen, ob er ab Juli 2023 noch Werbung von dem Supermarkt bekommt oder nicht. Hier gibt es also keine klare Linie mehr, an der man erkennen könnte, was jetzt wo gilt, da alles individuell entschieden werden kann. Am Ende wird es jeder einfach ab Juli 2023 merken, ob noch Werbung ankommt – oder halt nicht.

REWE versucht App attraktiver zu machen

Alternativ wollte REWE mehr digitale Werbung schalten und auch die App stärker in den Fokus rücken, wo ihr die ganzen Angebote entsprechend auch sehen könnt. Das ist schon jetzt möglich. Zusätzlich gibt es dort wie bei vielen anderen Händlern zusätzliche Rabatte und Aktionen, die es im Prospekt meist so nicht gibt. Besonders jetzt, wo jeder Geld sparen muss, lohnen sich solche Apps also sehr.

