Rewe zieht den Stecker: Praktischer Service verschwindet wieder

Nach nicht einmal einem Jahr ist schon wieder Schluss: Rewe und die Deutsche Bahn haben ein gemeinsames Pilotprojekt beendet. Es habe sich nicht gerechnet, heißt es. Die Resonanz der Kunden sei geringer gewesen als erwartet. Vor allem für ältere Kunden ist das ein Rückschlag.

Rewe und DB stoppen Einkaufsbus-Projekt

Nach nur neun Monaten Laufzeit wird ein Gemeinschaftsprojekt von Rewe und der Deutschen Bahn eingestellt. Der im ländlichen Raum Nordhessens getestete Einkaufsbus soll nicht mehr fahren.

Trotz positiver Resonanz der Kunden in der Region habe der rollende Supermarkt nicht die nötige Nachfrage erzeugen können und sich als unrentabel erwiesen, erklärt eine Rewe-Sprecherin (Quelle: Frankfurter Rundschau)..

In einer gemeinsamen Initiative hatten Rewe und die Deutsche Bahn einen Einkaufsbus ins Leben gerufen, der die Nahversorgung in ländlichen Regionen Nordhessens sicherstellen sollte. Das Angebot von rund 700 Produkten sollte den Bewohnern von bis zu drei Ortschaften täglich einen einfachen Zugang zu Lebensmitteln ermöglichen,

Ziel des Projektes war es, eine wichtige Versorgungslücke zu schließen und den Bewohnern, die keinen direkten Zugang zu Supermärkten haben, eine Alternative zu bieten. Mit dem Ende des Einkaufsbusses müssen nun neue Wege gefunden werden, um die Nahversorgung in diesen Regionen sicherzustellen.

Rewes rollender Supermarkt: Betreiber enttäuscht

Jörn Berszinski, der Rewe-Kaufmann hinter dem Lenkrad des Projekts, zeigt sich enttäuscht über das Aus. Er hebt hervor, dass trotz viel Herzblut und Mühe, die in das Projekt geflossen seien, die Resonanz letztlich nicht ausgereicht habe, um den Service am Leben zu erhalten. Die unterschiedliche Nachfrage in den bedienten Ortschaften konnte nicht in einen dauerhaften Betrieb überführt werden.

