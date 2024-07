Richtig brutal: Netflix schnappt sich einen der besten Horrorfilme der letzten Jahre

Lust auf schaurigen Horror am Abend? Dann dürft ihr Barbarian nicht verpassen: Der einzigartige Horrorfilm hat es jetzt auf Netflix geschafft – und er lohnt sich!

Barbarian ist richtig originell – und wird euch an der Nase herumführen

Auf Netflix könnt ihr seit Kurzem einen fantastischen Horrorfilm aus dem Jahr 2022 mitnehmen: In Barbarian folgt ihr einer Frau, die in ihrem gemieteten Airbnb mehrere seltsame Begebenheiten entdeckt. Doch je weiter sie in die Geheimnisse des Hauses vordringt, desto mehr wird klar, dass hier alles anders ist als gedacht.

Kurz gesagt: Ihr solltet euch nicht zu sehr spoilern lassen und einfach den Film schauen!

Seht euch den Trailer zu Barbarian an:

Barbarian: Trailer (Englisch)

Barbarian wird euch überraschen – egal, ob ihr ihn mögen werdet oder nicht

Auf IMDb kann Barbarian eine solide 7/10-Wertung einheimsen, was aber durchaus daran liegen kann, dass sich so manche Geister bei dem Film scheiden. Fakt ist aber eines: Sehr viel mehr als oben beschrieben solltet ihr eigentlich gar nicht über Barbarian wissen, denn dieser Film lebt von seinen Geheimnissen.

Deshalb nur so viel zur Story: In der Barbary Street mietet die Protagonistin Tess (Georgina Campbell) ein Airbnb-Haus, wird aber schon an der Tür von einem unerwarteten Gast (Bill Skarsgård) begrüßt. Nach und nach muss sie feststellen, dass ihr Airbnb-Haus so einige Geheimnisse für sie bereithält – und die sind eher nicht von der schönen Sorte.

Euch erwartet bei Barbarian (auf Netflix sehen) ein absolut spannender Mystery-Horrorfilm, der euch hinters Licht führen wird, bevor er umso origineller zurückschlägt. Außerdem schreckt er nicht vor Brutalität und purem Horror zurück. Fans des Horror-Genres sollten ihn sich wirklich nicht entgehen lassen.

Barbarian ist ursprünglich 2022 erschienen und konnte bei Rotten Tomatoes einen Kritiker-Score von 92 Prozent einheimsen – was durchaus eine Leistung ist.

