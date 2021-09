Freunde von Spiele-Schnäppchen finden aktuell im PlayStation Store über 200 PS4-Games im Angebot: Der Big-in-Japan-Sale bietet eine bunte Auswahl an stark reduzierten Hits – von Final Fantasy über NieR bis hin zu Yakuza sind zahlreiche große Namen vertreten.

Im PS-Store könnt ihr euch derzeit diverse preisgekrönte von japanischen Studios und Entwicklern zu stark reduzierten Preisen sichern. Beim Big-in-Japan-Sale sind insgesamt 372 Angebote für die PS4 zu finden – 215 davon Vollversionen, die teilweise bis zu 86 Prozent im Preis heruntergesetzt wurden.

PlayStation Store: Großer Sale für Japan-Fans

Wir zeigen euch hier die Highlights des großen Sales im PlayStation-Store. Die Big-in-Japan-Aktion hat zahlreiche Hits im Angebot und bietet von spektakulären Action-Krachern über beliebte JRPGs bis hin zu kultigen Indie-Spielen eine bunte Auswahl an Genres. Ihr habt noch bis zum 7. Oktober Zeit, um bei den Rabatten zuzugreifen.

Big in Japan: Spiele-Hits im Angebot

Der Big-In-Japan-Sale im PlayStation-Store bietet euch immer wieder die Möglichkeit, populäre Games von japanischen Entwicklern zu günstigen Preisen abzustauben. Wir halten euch auch in Zukunft über die besten Deals im PS-Store auf dem Laufenden.