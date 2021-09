Im Xbox-Store könnt ihr euch diese Woche massive Rabatte auf über 300 Spiele sichern. Darunter findet ihr auch zahlreiche Games, die für die Xbox Series X|S Konsolen optimiert worden sind. Wir zeigen euch die besten Deals aus dem aktuellen Xbox-Sale.

Diese Woche könnt ihr euch im Xbox-Store über 300 Spiele zu stark reduzierten Preisen sichern. Bei den Angeboten habt ihr die Chance, bis zu 75 Prozent zu sparen und findet in der Auswahl auch viele Spiele, die für die neuesten Microsoft-Konsolen, die Xbox Series X|S, optimiert sind. Wir präsentieren euch hier die Highlights des großen Sales.

Xbox-Sale: Top-Games massiv im Preis reduziert

Mit über 300 Spielen bietet der aktuelle Sale im Xbox-Store eine riesige Auswahl an Ersparnissen. Ihr könnt euch Spiele aus namhaften Franchises wie Borderlands, Gears of War oder Assassin's Creed zu günstigen Preisen schnappen, findet aber ebenfalls Indie-Perlen und Kult-Lieblinge. Die Angebote sind je nach Spiel unterschiedlich lang gültig, ihr solltet euch aber am besten nicht allzu viel Zeit lassen:

In unserem Video zeigen wir euch unsere Must-Play-Spiele im September:

Mit diesem umfangreichen Sale im Microsoft-Store kommen wohl so ziemlich alle Xbox One und „Xbox Series X|S“-Besitzer voll auf ihre Kosten – ganz gleich, ob ihnen der Sinn nach Action, Abenteuer oder Strategie steht.

