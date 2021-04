Teslas Fahrassistenten zu nutzen, bleibt offenbar mit Gefahren verbunden. Das zeigt jüngst wieder ein Unfall, bei dem zwei Insassen ums Leben gekommen sind. Es ist nicht das erste Mal, dass es vermeintlich zu Unfällen im Zusammenhang mit dem Autopiloten kommt. Wie viel Anteil hat Tesla daran?

Tesla Facts

Tesla kracht in Baum, zwei Menschen sterben: Ist der Autopilot Schuld?

Zwei Menschen starben am Wochenende bei einem Unfall mit einem Tesla Model 3 in der Nähe von Houston, Texas. Wie das Wall Street Journal berichtet, krachte das E-Auto mit beiden Insassen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Baum und fing Feuer. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Auffällig sei gewesen, dass eine Person auf dem Beifahrersitz und eine auf der Rückbank gefunden wurde, der Fahrersitz sei leer gewesen.

Ladekabel für E-Autos bei Amazon ansehen

Laut den zuständigen Behörden seien die Ermittlungen zum Unfallhergang nicht abgeschlossen, es sei aber mit 99,9-prozentiger Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Fahrassistent „Autopilot“ von Tesla das Fahrzeug gesteuert habe. Es ist nicht der erste, tragische Unfall dieser Art mit einem Tesla und sie alle zeigen: Auch Teslas sind noch längst keine selbstfahrenden Autos.

Verbreitete Irrtümer über E-Autos findet ihr im Video:

Werbung vs. Realität: Wie autonom fahren Teslas E-Autos?

Nicht umsonst ist es etwa in Deutschland strittig, wie sehr Tesla überhaupt mit autonomem Fahren werben darf, wie der ADAC berichtet. Die technischen Voraussetzungen dafür seien nicht so weit ausgereift, dass es tatsächlich möglich wäre. Andererseits funktioniert Werbung mit Superlativen, das zweitbeste verkauft sich nicht, wenn man auch das beste haben kann. Unfälle wie den bei Houston Tesla anzulasten und damit die Fahrer gänzlich aus der Verantwortung für ihre eigene Sicherheit zu entlassen, würde zu weit gehen.

Ladekabel für E-Autos bei Amazon ansehen

Tesla Deutschland erklärt online: „Die gegenwärtigen Autopilot-Funktionen verlangen aktive Überwachung durch den Fahrer - ein autonomer Betrieb des Fahrzeugs ist damit nicht möglich.“ Das ist eindeutig, auch wenn der strittige Satz „Volles Potenzial für autonomes Fahren“ ebenfalls zu finden ist.

Potenzial aber heißt eben, dass es noch nicht so weit ist. Bis Tesla oder andere Autohersteller ihr Potenzial für autonomes Fahren voll ausschöpfen und echtes autonomes Fahren ermöglichen, müssen Autofahrer ihrer Verantwortung nachkommen. Es gibt allerdings auch Stimmen, die Tesla unverantwortlichen Umgang mit seinen Kunden vorwerfen.