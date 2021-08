Staubsauger, Wischer und Saugroboter in einem: Mit dem neuen Roborock S7+ bekommt ihr ab sofort ein echtes High-End-Bundle als exklusiven Deal bei MediaMarkt. Wir zeigen euch, was genau dahinter steckt.

Wer auf der Suche nach einem neuen Saugroboter ist, sollte einen Blick auf den Roborock S7+ werfen. Als jüngstes Modell der Staubwischroboter-Serie punktet er mit modernen Sensoren, innovativer Schall-Mopp-Technologie (3.000 Mopdrehungen pro Minute), einem integrierten Wassertank (300 ml), schmutzabweisender Vollgummi-Bürste und verbesserter Hauptbürste. Der Saug-Wischroboter eignet sich sowohl für Hartböden als auch für Laminat und Parkett und für Steinböden.

Smarte Reinigung für bis zu 6 Wochen

Wer viele Teppiche zuhause hat, kann sich ebenfalls auf den Roborock S7+ verlassen: Dank smartem Mopp-Lifting erkennt der Saugroboter automatisch die wechselnde Textur und hebt den Wischmopp an – so werden eure Teppiche automatisch gesaugt und Böden gereinigt. Das besondere Highlight dabei: Der Hersteller verspricht bis zu sechs Wochen Reinigung ohne nötige Entleerung in der automatischen Station. Dort könnt ihr außerdem frei entscheiden, ob ihr den Roborock S7+ lieber mit Staubbeutel oder beutellos mit dem integrierten Zyklon-Sauger nutzen wollt.

Zu den technischen Details zählen im Überblick:

68 Watt

300 m² Flächenleistung

HEPA-Filter

180 Minuten maximale Betriebsdauer

470 ml Volumen im Staubbehälter

300 ml Volumen im Wasserbehälter

Ladeanzeige

WLAN

via App steuerbar

per Sprachassistent steuerbar (Alexa, Google Home)

Raumerkennung

inkl. Ladestation

Roborock S7+ Saugroboter exklusiv bei MediaMarkt

Via Distanz-Sensoren kann der Roborock S7+ eure Räume für eine 360° Abdeckung eigenständig erkennen und sorgt für separate Saug- und Wischeinstellungen für unterschiedliche Böden. Besonderer Clou: Ihr könnt die Programme auch bequem via App steuern oder für eine bestimmte Zeit einplanen.

Aktuell bekommt ihr den Staubwischroboter exklusiv bei MediaMarkt zum Preis von 799 Euro inklusive Versandkosten und Zubehörteilen wie Wischmodul, Moppaufsatz, Staubfilter und Staubbeutelhalter. Alle weiteren Infos findet ihr direkt auf der Angebotsseite von MediaMarkt.

Vorgänger-Modelle ab 249 Euro bei MediaMarkt

Wer nach einer günstigeren Saugroboter-Alternative sucht, könnte ebenfalls fündig werden: Die Vorgänger-Modelle Roborock S7 und Roborock E5 gibt es aktuell online im Angebot. Die günstigste Version bekommt ihr bei MediaMarkt schon ab reduzierten 249 Euro inklusive Versand.

ROBOROCK S7 Vacuum Cleaner Saugroboter mit Wischfunktion

