Nachdem es die Tickets für Rock am Ring und Rock im Park 2023 schon lange im Vorverkauf gibt, wurde das Line-Up nun endlich vervollständigt. Dabei wurden viel neue Bands verkündet. Mit den Foo Fighters dürfen sich Festival-Gänger zudem auf einen weiteren Headliner freuen. Wer bislang gezögert hat, wird jetzt vielleicht ein wenig mehr auf den Geschmack gebracht, sich ein Rock-am-Ring-Ticket für 2023 vorzubestellen.

Festivals Facts

Der Termin für das Festival ist 2023 das Wochenende vom 2. Juni bis zum 4. Juni. An diesen Tagen könnt ihr wieder zahlreiche Highlights, Legenden und Geheimtipps live auf den Bühnen sehen. Hier geht es zu den Festival-Tickets für das Rock-am-Ring-Wochenende 2023.

Hier gibt Rock am Ring 2023 Tickets im Vorverkauf (+ Rock im Park)

Wer plant, das Festival zu besuchen, benötigt zum einen das Event-Ticket und muss sich zum anderen ein Camping-Ticket zusätzlich besorgen. Im Festival-Ticket ist das Campen nicht inbegriffen. Das sind die Preise für Rock am Ring 2023:

Festival-Wochenende vom 2. Juni bis zum 4. Juni: 231,50 Euro

General- und Green-Camping vom 31. Mai bis zum 5. Juni: 71,50 Euro

Rock‘n‘Roll-Camping vom 31. Mai bis zum 5. Juni: 131,50 Euro

Caravan-Camping vom 31. Mai bis zum 5. Juni: 121,50 Euro

Die Festival-Tickets sowie die genannten und weitere Camping-Tickets findet ihr online bei Eventim.de.

Mit der ersten Bandankündigung wurde auch ein neuer Teaser für das Event veröffentlicht:

Mit den Foo Fighters wurde Ende Januar der dritte Headliner angekündigt. Für die Band um Dave Grohl werden die Auftritte bei RaR und Rock im Park die einzigen Deutschland-Konzerte 2023 bleiben. Die Toten Hosen“ und Kings of Leon sind die weiteren Festival-Headliner. Daneben gibt es einige weitere neue Bands im Rock-am-Ring-Line-Up:

Foo Fighters

Bad Wolves

Blond

Cari Cari

Die Nerven

Five Finger Death Punch

Pabst

MOD SUN

Sam Tompkins

Thees Uhlmann & Band

Yonaka

Steel Panther

Pantera wurden hingegen jüngst aufgrund von Vorfällen in der Vergangenheit von Frontmann Phil Anselmo aus dem Line-Up geworfen. Alle Acts treten wie gewohnt auch auf dem Schwesternfestival Rock im Park am gleichen Wochenende auf.

Rock am Ring 2023 Line-Up: Diese Bands sind dabei

Nach mehreren Monaten Wartezeit wurde nun die erste große Bandwelle für Rock am Ring und Rock im Park 2023 bekannt gemacht. Einer der Headliner sind „Die Toten Hosen“. Auf dem Tourplakat sind neben den Hosen noch zwei weitere Namen verdeckt zu sehen. Es ist also noch nicht bekannt, wer daneben das Festival headlinen wird. Darüber hinaus gibt es viele weitere Highlights am Festival-Wochenende bei Rock am Ring und Rock im Park zu sehen. Das ist das bisherige Line-Up:

Apache 207

Arch Enemy

Architects

AViVA

Badmómzjay

Bad Wolves

Blond

Bounty & Cocoa

Boy Bleach

BoySetsFire

Bring Me The Horizon

Brutus

Bury Tomorrow

Cari Cari

Carpenter Brut

Charlotte Sands

Cleopatrick

Dead Sara

Die Nerven

Die Toten Hosen

Employed To Serve

Evanescence

Fever 333

Finch

Five Finger Death Punch

Flogging Molly

Foo Fighters

Giant Rooks

Gojira

Halestorm

Hollywood Undead

Hot Water Music

Incubus

Jinjer

Juju

K.I.Z

Kings of Leon

Kontra K

Lauren Sanderson

Limp Bizkit

Machine Gun Kelly

Maggie Lindemann

Mantar

Mehnersmoos

Meshuggah

MOD SUN

Motionless In White

NOFX

Nothing But Thieves

nothing,nowhere.

Nova Twins

Pabst

Pantera

Papa Roach

Provinz

Rise Against

Sam Tompkins

Set It Off

Silverstein

Spiritbox

Steel Panther

Sum 41

Tenacious D

The Chats

The Distillers

The Menzingers

The Raven Age

The Warning

Thees Uhlmann & Band

Three Days Grace

Touché Amoré

Turnstile

VV

Yonaka

Yungblud

Bei beiden Festivals werden zusammen 160.000 Fans erwartet. Noch sind sowohl Rock am Ring als auch Rock im Park 2023 noch nicht ausverkauft. Nach der neuen Bandwelle dürften aber viele Tickets vorbestellt werden. Lasst euch also nicht zu viel Zeit, die beiden Events waren in den letzten Jahren traditionell ausverkauft.

Heute haben auch Slipknot neue Konzerte in Deutschland für 2023 angekündigt.