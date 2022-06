Endlich gibt es wieder Festivals! Mit „Rock am Ring“ steigt an diesem Wochenende eines der Highlights der Musik-Saison 2022. Falls ihr keine Tickets ergattern konntet oder nach den letzten Monaten noch nicht so in Event-Stimmung seid, könnt ihr die Übertragung von Rock am Ring im Live-Stream mitverfolgen.

2022 wird der Streaming-Dienst RTL+ viele Auftritte im Stream übertragen. Anders als beim normalen RTL-Programm benötigt ihr dafür keinen kostenpflichtigen Zugang. Der Live-Stream zu Rock am Ring steht kostenlos im Browser zum Abruf bereit. Lediglich wenn ihr über die RTL-Plus-App am Smartphone, Tablet oder einem Streaming-Gerät wie Fire TV einschalten wollt, benötigt ihr den kostenpflichtigen RTL-Plus-Zugang. Das Angebot könnt ihr im ersten Monat nach der Anmeldung gratis testen. Habt ihr RTL+ also noch nicht genutzt, könnt ihr so auch gratis bei RaR 2022 im Stream auf eurem Smartphone einschalten.

Rock am Ring heute im Live-Stream und TV: Bands & Zeitplan der Übertragungen

RTL+ überträgt zahlreiche Auftritte auf der „Utopia Stage“ und der „Mandora Stage“. Ihr könnt dabei selbst entscheiden, welche der beiden Bühnen ihr euch ansehen wollt. RTL+ verspricht, Auftritte von über 40 Acts live zu zeigen.

Freitag, 3. Juni

Das geplante Live-Stream-Programm für heute, Freitag, den 3. Juni sowie die Spielzeiten laut Timetable:

Mandora Stage

14:15 Uhr bis 14:50 Uhr: 102 Boyz

15:10 Uhr bis 15:50 Uhr: Serious Klein

16:10 Uhr bis 16:55 Uhr: SSIO

17:20 Uhr bis 18:10 Uhr: Masked Wolf

18:40 Uhr bis 19:40 Uhr: BHZ

20:10 Uhr bis 21:20 Uhr: Jan Delay & Disko No.1

22:00 Uhr bis 22:30 Uhr: Marteria

00:10 bis 01:20 Uhr: Scooter

Utopia Stage

13:40 Uhr bis 14:25 Uhr: Donots

14:50 Uhr bis 15:25 Uhr: You Me At Six

16:15 bis 17:00 Uhr: Weezer

17:30 Uhr bis 18:15 Uhr: Maneskin

18:45 Uhr bis 20:00 Uhr: The Offspring

20:40 Uhr: 21:55 Uhr: Broilers

22:35 Uhr bis 0:15 Uhr: Green Day

Rock am Ring heute im Live-Stream und TV

Samstag, 4. Juni

Diese Übertragungen stehen am Samstag, den 4. Juni auf dem Plan:

Mandora Stage

14:50 Uhr bis 15:35 Uhr: Ego Kill Talent

16:00 Uhr bis 16:45 Uhr: Baroness

17:10 Uhr bis 18:05 Uhr: Mastodon

18:35 Uhr bis 19:35 Uhr: Ice Nine Kills

20:05 bis 21:10 Uhr: Fever 333

21:50 Uhr bis 23:00 Uhr: Deftones

23:40 Uhr bis 1:00 Uhr: Casper

Utopia Stage

14:00 Uhr bis 14:40 Uhr: Kodaline

15:05 Uhr bis 15:45 Uhr: Gang of Youths

16:10 Uhr bis 17:00 Uhr: Sportfreunde Stiller

17:25 Uhr bis 18:25 Uhr: RIN

18:55 Uhr bis 20:05 Uhr: Alligatoah

20:40 Uhr bis 21:50 Uhr: Placebo

22:30 Uhr bis 0:00 Uhr: Muse

Sonntag, 5. Juni

Auch vom abschließenden Festival-Sonntag seht und hört ihr natürlich Bands in der Live-Übertragung von Rock am Ring 2022 im Live-Stream:

Utopia Stage

14:35 Uhr bis 15:15 Uhr: Black Veil Brides

15:40 Uhr bis 16:40 Uhr: Airbourne

16:55 Uhr bis 17:50 Uhr: Shinedown

18:20 Uhr bis 19:30 Uhr: Bullet For My Valentine

20:10 Uhr bis 21:20 Uhr: KoRn

22:00 Uhr bis 23:20 Uhr: Volbeat

Mandora Stage

13:35 Uhr bis 14:05 Uhr: Daughtry

14:25 Uhr bis 15:10 Uhr: Myles Kennedy

15:35 Uhr bis 16:20 Uhr: Tremonti

16:45 Uhr bis 17:40 Uhr: Bush

18:10 Uhr bis 19:10 Uhr: Royal Republic

19:40 Uhr bis 20:40 Uhr: A Day To Remember

21:20 Uhr bis 22:35 Uhr: Beatsteaks

23:15 Uhr bis 0:30 Uhr: Billy Talent

Übertragungen der Auftritte von der Orbit Stage sind nicht geplant. Seid ihr nach den TV-Übertragungen motiviert, im nächsten Jahr live dabei zu sein, solltet ihr euch die Ticketseite schon einmal vormerken. Die Karten für Rock am Ring 2023 dürften im Anschluss an dieses Wochenende in den Verkauf gehen.

Ihr erreicht die Live-Streams der jeweiligen Bühnen über den entsprechenden Button auf der Rock-am-Ring-Seite bei RTL+. Im Browser könnt ihr kostenlos schauen. Wenn ihr die Auftritte auf dem Fernseher ansehen möchtet, verbindet den Rechner per HDMI-Kabel mit dem TV-Gerät. Wenn das nicht geht, bucht ihr den Probemonat für RTL+ und schaut über das Smartphone, Tablet oder die App auf Fire TV und Co.

