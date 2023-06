An diesem Wochenende steigt vom 2. bis 4. Juni das Rock-am-Ring-Festival. Wer es nicht zum Festival geschafft hat, kann auch am letzten Tag ausgewählte Auftritte von Rock am Ring heute bequem zuhause verfolgen. RTL+ wird die meisten Auftritte der „Utopia Stage“ und „Mandora Stage“ vom Rock-am-Ring-Festival 2023 kostenlos im Live-Stream und TV zeigen. RTL+ überträgt zahlreiche Acts von zwei verschiedenen Bühnen.

Festivals Facts

Nach dem Festival-Auftakt am Freitag ging es am Samstag, den 3. Juni, unter anderem mit K.I.Z. Hollywood Undead, Papa Roach Incubus und Kontra K sowie dem Headliner Kings of Leon weiter. Auch am letzten Festival-Tag gibt es noch einige musikalische Highlights, darunter Machine Gun Kelly, Arch Enemy, Turnstile und Sum 41. Der Headliner am Sonntabend sind Die Toten Hosen. Die Band tritt um 22:10 Uhr auf die Bühne. Ihr könnt dabei selbst entscheiden, welche der beiden Bühnen ihr euch ansehen wollt.

Rock am Ring 2023 im Live-Stream: Running-Ordner – alle Bands & Zeiten

Kurze Zeit nach den Übertragungen wird es ausgewählte Live-Auftritte auch als Wiederholung geben. Es werden aber vermutlich nicht alle live gezeigten Auftritte auch nachträglich zur Verfügung gestellt. Hier ist man von Lizenzen und der Genehmigung des jeweiligen Künstler-Managements abhängig.

Der Termin für das Festival ist 2023 das Wochenende vom 2. Juni bis zum 4. Juni. An diesen Tagen könnt ihr wieder zahlreiche Highlights, Legenden und Geheimtipps live auf den Bühnen sehen. Für Kurzentschlossene gibt es auch noch Festival-Tickets für das Rock-am-Ring-Wochenende 2023. Im Browser könnt ihr die Übertragungen kostenlos beim „Rock am Ring“-Live-Stream einschalten. Wollt ihr per App auf dem Tablet, Smartphone oder einem Smart-TV-Gerät einschalten, benötigt ihr einen kostenpflichtigen Zugang zum „RTL+ Premium“-Abonnement. Im ersten Monat könnt ihr das Angebot gratis testen und somit auch kostenlos bei den Rock-am-Ring-Auftritten einschalten.

Daneben wird es die Übertragungen auch beim Free-TV-Sender „NOW!“ geben. Kurze Zeit später wird es vermutlich auch wieder Auftritte in der Wiederholung zum Abruf geben. An diesen Zeiten spielen die Bands:

Sonntag, 4. Juni

Utopia Stage (auch im Live-Stream bei RTL+)

14:10 Uhr bis 14:50 Uhr: Boysetsfire

15:20 Uhr bis 16:20 Uhr: Sum 41

16:50 Uhr bis 17:50 Uhr: NOFX

18:20 Uhr bis 19:30 Uhr: Turnstile

20:15 Uhr bis 21:25 Uhr: Machine Gun Kelly

22:10 Uhr bis 00:10 Uhr: Die Toten Hosen

Mandora Stage (auch im Live-Stream bei RTL+)

14:15 Uhr bis 14:45 Uhr: Maggie Lindemann

15:05 Uhr bis 15:50 Uhr: Spiritbox (nicht im Live-Stream)

16:15 Uhr bis 17:00 Uhr: Three Days Grace

17:25 Uhr bis 18:20 Uhr: Steel Panther

18:50 Uhr bis 19:50 Uhr: Arch Enemy

20:20 Uhr bis 21:20 Uhr: Architects (nicht im Live-Stream)

22:00 Uhr bis 23:15 Uhr: Bullet For My Valentine

00:00 Uhr bis 01:30 Uhr: Bring Me The Horizon

Orbit Stage

14:30 Uhr bis 15:00 Uhr: The Warninng

15:20 Uhr bis 16:00 Uhr: Die Nerven

16:20 Uhr bis 17:00 Uhr: Lauren Sanderson

17:20 Uhr bis 18:05 Uhr: Charlotte Sands

18:30 Uhr bis 19:20 Uhr: Mod Sun

19:45 Uhr bis 20:40 Uhr: Cari Cari

21:05 Uhr bis 22:05 Uhr: Nothing.Nowhere

22:35 Uhr bis 23:35 Uhr: Carpenter Brut

00:05 Uhr bis 01:15 Uhr: Thees Uhlmann

The Distillers, Aviva und Bad Wolves sind nicht mehr Teil des diesjährigen Festivals. Auch Five Finger Death Punch mussten kurzfristig absagen und werden durch Bullet For My Valentine ersetzt.

Ihr erreicht die Live-Streams der jeweiligen Bühnen über den entsprechenden Button auf der Rock-am-Ring-Seite bei RTL+. Im Browser könnt ihr kostenlos schauen. Wenn ihr die Auftritte auf dem Fernseher ansehen möchtet, verbindet den Rechner per HDMI-Kabel mit dem TV-Gerät. Wenn das nicht geht, bucht ihr den Probemonat für RTL+ und schaut über das Smartphone, Tablet oder die App auf Fire TV und Co.

Läuft Rock am Ring 2023 im Radio?

Leider gibt es kein Radioprogramm, dass das Programm des Mega-Festivals akustisch in euer Zuhause bringt. Seid ihr vor Ort oder in der Nähe des Nürburgrings, könnt ihr das offizielle Ring-Radio BigFM einschalten. Auf der UKW-Frequenz 87,7 gibt es für die Besucher seit Mittwoch Informationen zur Wetter- und Verkehrssituation, als auch Gefahren und Infos zum Festival-Programm. BigFM überträgt das Radio-Programm auch im Online-Stream.

Die Headliner sind „Die Toten Hosen“, Foo Fighters und Kings of Leon. Darüber hinaus gibt es viele weitere Highlights am Festival-Wochenende bei Rock am Ring und Rock im Park zu sehen.

Übertragungen der Auftritte von der Orbit Stage sind nicht geplant. Seid ihr nach den TV-Übertragungen motiviert, im nächsten Jahr live dabei zu sein, solltet ihr euch die Ticketseite schon einmal vormerken. Die Karten für Rock am Ring 2024 dürften im Anschluss an dieses Wochenende in den Verkauf gehen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.