Die Max-Payne-Spielereihe steht für einen klassischen Third-Person-Shooter mit viel Action sowie legendäre Grimassen und Fans können sich nun auf zwei neue Spiele freuen. Entwickler Remedy Entertainment kündigte aus dem Nichts Remakes zu den ersten beiden Teilen der Reihe an.

Max Payne: Remakes sollen vollwertige AAA-Spiele werden

Mit der Ankündigung von Remakes zu Max Payne und Max Payne 2: The Fall of Max Payne macht Entwickler Remedy Entertainment viele Fans glücklich. Max Payne, ein Ex-Cop, der auf Rache aus ist, kehrt zurück. Ganz allein stemmt das Studio die Entwicklung, die sich noch in der Konzeptentwicklungsphase befindet, allerdings nicht.

Mit an Bord ist Max-Payne-3-Entwickler Rockstar Games. Das Unternehmen besitzt nicht nur die Rechte an dieser Marke, sondern wird das Projekt auch finanzieren. Die Freude ist auf beiden Seiten groß:

„Wir waren begeistert, als unsere langjährigen Freunde von Remedy an uns herantraten, um die ursprünglichen Max-Payne-Spiele neu aufzulegen. Wir sind große Fans der Arbeit, die das Remedy-Team über die Jahre hinweg geleistet hat, und können es kaum erwarten, diese neuen Versionen zu spielen“, so Sam Houser, Gründer von Rockstar Games.

Laut der offiziellen Ankündigung von Remedy Entertainment soll es sich bei den kommenden Spielen um eigenständige Veröffentlichungen handeln, „dessen Umfang einer typischen AAA-Spielproduktion von Remedy entsprechen wird“. Zum Einsatz kommt dabei die eigene Northlight-Spielengine. (Quelle: Remedy Entertainment)

Max Payne: Wann sollen die Spiele erscheinen?

Da sich die Entwicklung der Spiele noch in einer frühen Phase befindet, ist bisher noch kein Release-Termin bekannt. Eine Veröffentlichung vor 2024 / 2025 ist daher unwahrscheinlich.

Die Spiele sollen für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S erscheinen.

