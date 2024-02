Rollenspiel-Revolution: EA arbeitet an besonderem Feature

In der Vergangenheit tauchten bei Electronic Arts mehrere interessante Patente auf, darunter eines, das vor allem Rollenspiele revolutionieren könnte.

Electronic Arts Facts

EA arbeitet an Möglichkeit, eurem Charakter eure Stimme zu verleihen

Stellt euch vor, ihr erstellt für ein Spiel einen Charakter und könnt diesem dann auch noch eure eigene Stimme geben. Das könnte dank eines Patents von EA bald Wirklichkeit werden.

Das Unternehmen arbeitet wohl an einem System, das eine Art Sprachprofil des Spielers durch einige Sprachaufnahmen erstellt. Dieses soll dann dafür genutzt werden, um die Stimme des Charakters effektiv an die des Spielers anzupassen.

Bildquelle: EA

Besonders bemerkenswert ist die Fähigkeit dieser Technologie, Sprachaudio in der Stimme des Spielers zu generieren, ohne auf umfangreiche vorab aufgezeichnete Sprachdaten angewiesen zu sein. Normalerweise braucht es dafür etliche Stunden an Audio-Material. Im Gegensatz zu anderen Methoden erhalten Spieler so ein einfaches, aber trotzdem vielseitiges Werkzeug zur Erstellung von Dialogen.

Des Weiteren soll dieses System über die bloße Wiedergabe von Worten hinausgehen, indem es die Nuancen nonverbaler Kommunikation erfasst, darunter Tonfall, Emotionen und Betonung. Dadurch soll der Sprache des Charakters eine zusätzliche Ebene von Authentizität und Realismus verliehen werden (Quelle: EA Patent).

Bei diesem Rollenspiel wurden die Stimmen vorgegeben, trotzdem ist es sehr beliebt:

Ein Patent ist keine Garantie

Das bereits 2020 von Electronic Arts eingereichte Patent bietet keine absolute Gewissheit für die tatsächliche Implementierung dieser Technologie. Nach der rapiden Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz (KI) in den letzten Jahren zeigt jedoch, was alles möglich ist. Und allzu abwegig erscheint die Idee heutzutage nicht mehr.

Ein eindrucksvolles Beispiel dieser Entwicklung ist ein veröffentlichter Beatles-Song, der 50 Jahre nach der Trennung mithilfe einer KI restauriert wurde.