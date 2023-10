Rolling Stones Tour 2024: Kommen Mick Jagger & Co. nach Deutschland?

Die „Rolling Stones“ gehören zu den größten und legendärsten Musik-Bands aller Zeiten. Bereits seit 1962 sind Mick Jagger und Co. auf den Bühnen dieser Welt unterwegs. Mit „Hackney Diamonds“ steht noch 2023 ein neues Album an. Wie sieht es mit Konzerten aus? Kommen Rolling Stones 2024 auf Tour?

Festivals Facts

„Hackney Diamonds“ ist das erste reguläre Stones-Album seit 18 Jahren. Es erscheint am 20. Oktobor 2023. Das neue Kapitel in der legendären Geschichte der Rolling Stones wird mit aller Wahrscheinlichkeit auch auf den Bühnen dieser Welt gefeiert.

Rolling Stones: Neues Album 2023 und Tour 2024?

Noch gibt es keine offizielle Ankündigung einer Rolling-Stones-Tour für 2024 und auch keine Termine und Orte. Keith Richards selbst aber hat bereits eine Welt-Tournee für das kommende Jahr angekündigt (Quelle: Planet Radio). Auch wenn Band-Leader Mick Jagger bereits das Alter von 80 Jahren geknackt hat und auch Richards sowie Ron Wood unmittelbar davor stehen, soll das Alter die Stones nicht daran hindern, auch das neue Album vor den Fans auf der ganzen Welt vorzustellen.

Das solltet Ihr beim Kauf von Konzert- und Festivaltickets beachten! Abonniere uns

auf YouTube

Richards gibt in einem Interview an, dass alle Rolling-Stones-Mitglieder noch in „wirklich guter Verfassung“ sind. Keiner von ihnen denkt daran, einen Schlussstrich unter das Musikerleben zu setzten.

The Rolling Stones gehen 2024 wahrscheinlich auf Tour

Erst im Jahr 2022 waren die Rolling Stones live unterwegs, darunter auch an Terminen in Deutschland, wo das 60. Bandjubiläum in München, Gelsenkirchen und Berlin gefeiert wurde. Für 2024 gibt es noch keine Daten. Es steht also nicht fest, ob Mick Jagger und Co. auch im kommenden Jahr noch einmal nach Deutschland kommen werden. Wenn es nach Keith Richards geht, dürfte eine Ankündigung von Tour-Terminen aber nur noch eine Frage der Zeit sein. Das neue Album könnt ihr hier vorbestellen:

Hackney Diamonds (Digipak) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2023 09:01 Uhr

Bereits vor dem Album-Release „Hackney Diamonds“ wurden die Singles „Angry“ und „Sweet Sounds Of Heaven“ (mit Lady Gaga und Stevie Wonder) vorgestellt. Die neuen Lieder könnt ihr euch hier anhören:

Erst in dieser Woche wurde eine neue Rammstein-Tour für das nächste Jahr angekündigt. Auch die Alt-Rocker von AC/DC könnten 2024 auf Konzert-Reise gehen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.