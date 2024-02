RPG-Klassiker mit über 100 Stunden Spielzeit im Xbox-Store jetzt 56 Euro günstiger

Im Xbox-Store könnt ihr euch momentan die gefeierte Mass Effect Legendary Edition für schlappe 13,99 Euro sichern – ein starker Deal, denn die beliebte Trilogie ist für alle Sci-Fi- und RPG-Fans absolutes Pflichtprogramm und bietet über 100 Stunden Spielzeit.

Mit der Legendary Edition hat EA der Mass-Effect-Trilogie das glänzende Remaster spendiert, das die gefeierte Reihe verdient hat. Im Xbox-Store könnt ihr euch das umfangreiche Sci-Fi-RPG-Paket jetzt bereits für 13,99 Euro schnappen und damit über 50 Euro sparen.

Xbox-Kracher: Mass-Effect-Trilogie stark reduziert

In der Mass-Effect-Trilogie schlüpft ihr in die Stiefel von Commander Shepard und müsst das Universum vor einer existenziellen Bedrohung durch die gigantischen Reaper bewahren. Auf eurer Odyssee durch das Weltall trefft ihr dabei auf eine bunte Vielfalt unvergesslicher Charaktere, die ihr zu eurer Crew hinzufügen könnt, bereist verschiedene Planeten und erlebt einige der besten Geschichten, die das Sci-Fi-Genre im Gaming-Bereich so zu bieten hat.

Schaut euch hier den Trailer zur Mass Effect Legendary Edition an:

Mass Effect™ Legendary Edition – Offizieller Reveal-Trailer (4K)

Die Mass Effect Legendary Edition bietet überarbeitete und optimierte Grafik in 4K-Auflösung sowie über 40 erschienene DLCs für die Sci-Fi-Trilogie. Bis zum 13. Februar könnt ihr euch das Bundle im Xbox-Store für nur 13,99 Euro statt 69,99 Euro sichern (im Xbox-Store ansehen).

Xbox-Bestseller: EA Sports FC 24 thront ganz oben

Trotz des massiven Rabatts ist die Mass Effect Legendary Edition aktuell noch nicht an der Spitze der Xbox-Charts zu finden – möglicherweise liegt dies auch daran, dass die RPG-Trilogie von BioWare über EA Play im Xbox Game Pass Ultimate enthalten ist. Dafür stehen in der Bestseller-Liste einige andere große Namen weit vorne. Aktuell landet das stark reduzierte EA Sports FC 24 ganz weit vorne. Dahinter schaffen es Tekken 8 und Call of Duty: Modern Warfare 3 in die Top 3. (Quelle: Xbox)

Die Mass-Effect-Trilogie ist aktuell nicht der einzige gute Deal im Xbox-Store – ein Open-World-Shooter ist derzeit ebenfalls stark reduziert:

