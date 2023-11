RPG-Rückkehr von Square Enix: Steam-Spieler lieben neues Remake

Square Enix hat ein beliebtes Rollenspiel der PlayStation-One-Ära ausgebuddelt und ihm in einer Neuauflage jetzt frisches Leben eingehaucht. Auf Steam loben die PC-Spieler das Remake von Star Ocean: The Second Story in den allerhöchsten Tönen.

Steam-Spieler feiern RPG-Remake von Square Enix

Klassische Rollenspiele der 90er Jahre scheinen ein kleines Combeback zu feiern. Spiele wie Sea of Stars – die an vergangene Titel wie Chrono Trigger und Golden Sun erinnern – kommen gerade bei Spielern auf Steam besonders gut an.

Jetzt reiht sich ein Remake von Square Enix in die Steam-Lieblinge ein: Star Ocean: The Second Story R. Das am 2. November 2023 erschienene JRPG ist eine Neuauflage des originalen Star Ocean: The Second Story, das ursprünglich 1998 (japanischer Release) auf der PlayStation One als zweiter Teil der vor allemm in Japan beliebten Reihe erschien.

Auf Steam kann das nostalgische Rollenspiel kurz nach Release schon 97 Prozent der PC-Spieler überzeugen und in den Rezensionen wird es in höchsten Tönen gelobt.

Die Entwickler von Gemdrops schaffen es laut den Fans, den bekannten Charme des Originals beizubehalten und perfekt um neue sowie moderne Elemente zu ergänzen. Darunter neue Kampfmechaniken, eine 3D-Umgebung, die mit den bekannten 2D-Charakteren kombiniert wird, Schnellreisen und ein neu eingespielter Soundtrack vom originalen Komponisten.

Star Ocean: The Second Story R schnappt sich Topseller-Platz

Star Ocean: The Second Story R kann nicht nur in der Wertung punkten, sondern scheint auch jede Menge Abnehmer auf der Valve-Plattform zu finden. Denn aktuell schnappt es sich in den internationalen Verkaufs-Charts bereits den zehnten Platz. (Quelle: Steam-Topseller)

Worum geht’s in Star Ocean: The Second Story R?

Als Föderationsoffizier landet ihr auf einem mystischen Planeten und werdet von einem Mädchen in die Rettung ihres Volkes hineingezogen. Die Story erlebt ihr dabei entweder aus der Perspektive von Claude oder Rena, je nachdem, für welchen Protagonisten ihr euch entscheidet.

Das beeinflusst auch, welche Charaktere ihr als Mitglieder für eure Gruppe rekrutieren könnt. Neben den Kämpfen in Dungeons steht das Crafting von Ausrüstung und der Ausbau von Fähigkeiten wie Kochen, Schmieden oder Malen im Kern des Gameplays.

