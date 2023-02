RTL will mit seinem noch jungen Streaming-Dienst jetzt ordentlich Geld verdienen. Die Sendergruppe erweitert dabei schon in Kürze das Angebot von RTL+ um zusätzliche Streaming-Inhalte. Gleichzeitig wird das Abo für alle Kunden teurer. Wer sparen will, hat nur noch wenige Tage Zeit.

Teurer als Netflix: RTL+ hebt Abopreise an

Die Preise für RTL+ werden in Kürze angehoben. Das hat der Sender mit Hauptsitz in Köln jetzt bekanntgegeben. Parallel wird auch eine neue Abostufe für Familien eingeführt. Das Premium-Abo von RTL+, für das Kundinnen und Kunden den kleinsten Preis zahlen, steigt im Rahmen der Neustrukturierung ab 1. März 2023 von 4,99 auf 6,99 Euro pro Monat.

Diese erste Abostufe enthält viele TV-Streaming-Inhalte, aber nur ein eingeschränktes Audio-Angebot. Das erhalten Kunden allerdings im Kombipaket RTL+ Max. Hier sind RTL+ und RTL+ Musik verschränkt. Gemeinsam kostet das bisher 9,99 Euro pro Monat für die ersten 6 Monate. Danach steigt der Monatspreis auf 12,99 Euro. Zum Wechseltermin am 1. März wird dieses Angebot gestrichen, 12,99 Euro wird dann zum Normalpreis. Wer sich das Rundum-Angebot noch für ein halbes Jahr günstiger sichern will, sollte also schnell sein (bei RTL+ ansehen).

Neu eingeführt wird zudem das RTL+ Family-Paket. Inhaltlich ist hier ebenso wie bei RTL+ Max alles inbegriffen, was der Streaming-Dienst in petto hat. Für Familien werden allerdings bis zu vier parallele Streams angeboten, sodass ihr auf verschiedenen Geräten gleichzeitig verschiedene Inhalte abspielen könnt. Das kostet euch dann 18,99 Euro im Monat – schon eine krasse Ansage, mehr zu verlangen als Netflix.

Außerdem hat RTL einen Deal mit Deezer geschlossen: Abonnenten von RTL+ Max und dem Family-Paket erhalten laut RTL Zugriff auf den kompletten Hörbuch- und Hörspiel-Katalog von Deezer, direkt in der RTL+-App. So kommen rund 90.000 Titel dazu.

Für Henning Nieslony, Chief Streaming Officer RTL Deutschland, macht RTL+ damit ein „ unschlagbares Angebot. Denn wir sind davon überzeugt, dass Vielfalt, Einfachheit und Preis entscheidend sind“ (Quelle: RTL).

