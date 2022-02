Hat Nvidia etwa verschlafen? Eigentlich wollte der Grafikkarten-Primus im Verlauf des Januars weitere Informationen zur RTX 3090 Ti liefern – doch seit der CES vor ein paar Wochen herrscht Funkstille. Gibt es Probleme mit dem neuen Grafikkarten-König?

RTX 3090 Ti: Nvidia hüllt sich in Schweigen

Bereits vor Monaten ging die Gerüchteküche davon aus, dass Nvidia der RTX 3090 noch ein Upgrade spendieren würde. Auf der CES 2022 war es dann soweit: In einem Livestream präsentierte man die neue RTX 3090 Ti und versprach den Zuschauern damals noch, dass man im Laufe des Monats mehr über die neue Top-Grafikkarte enthüllen würde.

Jetzt haben wir Februar – und von einem Statement seitens Nvidia fehlt jede Spur. Keine Ankündigung via Mail, kein offizieller Blogeintrag – nichts. Nvidia hüllt sich in Schweigen, in der Gerüchteküche hingegen brodelt es seitdem umso mehr.

So sollen Nvidias Partner vom Unternehmen dazu angehalten worden sein, die Produktion ihrer Custom-Modelle vorerst auf Eis zu legen. Laut einigen Insider-Informationen gab es anscheinend einige Probleme mit der Hardware und dem BIOS der Karte (Quelle: videocardz). Ob diese inzwischen gelöst wurden, ist nicht bekannt. Doch selbst dann wird es wahrscheinlich noch einige Tage dauern, bis die Hersteller den Produktionsrückstand wieder aufholen können, um genug Grafikkarten zum Launch anbieten zu können.

Kein offizieller UVP, kein Release-Datum

Was Nvidia uns bislang ebenfalls schuldig bleibt, sind Angaben zum unverbindlichen Verkaufspreis und dem Startschusstermin der neuen RTX 3090 Ti. Da das Unternehmen erst kürzlich die Preise in Europa für seine RTX-3000-Modelle erhöhte, dürfte auch die neue RTX 3090 Ti alles andere als günstig werden. Ein offizieller Startpreis von 1.999 Euro scheint inzwischen nicht abwegig zu sein.

Aber unterm Strich dürfte der UVP für viele PC-Spieler sowieso keine Rolle spielen. Schließlich ist davon auszugehen, dass auch Nvidias neue Top-Grafikkarte kurz nach dem Startschuss wieder für Unsummen auf dem freien Markt verkauft wird. Die günstigste RTX 3090 wird aktuell für fast 2.300 Euro gehandelt – die Preise der RTX 3090 Ti dürften sich noch ein paar Hundert Euro darüber einpendeln.

Es scheint jedoch Hoffnung zu geben. Seit Dezember 2021 fallen die Preise für aktuelle Grafikkarten von AMD und Nvidia wieder leicht (Quelle: 3DCenter). Ob dieser Trend auch in Zukunft fortgesetzt wird, kann keiner sagen – wir würden uns jedoch wünschen, dass das Zeitalter der Wucherpreise langsam sein Ende findet.