Gerade einmal 16 FPS zaubert die RTX 4090 in einigen Szenen von Cyberpunk 2077 ohne DLSS 3 auf den Bildschirm. Der Grund: Das Rollenspiel bekommt von CD Projekt Red noch ein Raytracing-Update spendiert, das noch einmal an der Grafikschraube dreht – doch das zwingt selbst die stärkste Grafikkarte der Welt in die Knie.

Cyberpunk 2077: Nvidia zeigt Szenen aus neuem Raytracing-Update

Auch wenn Cyberpunk 2077 zum Release eine technische Vollkatastrophe war: Schon damals wurden viele Spieler von der unglaublichen Grafikpracht von Night City in den Bann gezogen. Cyberpunk 2077 sah vor allem bei Nacht unverschämt gut aus – vor allem wenn man Raytracing aktivierte. Die Grafiktechnologie sorgt dafür, dass Schattenwürfe, Spiegelungen und Lichtstimmungen noch realistischer aussehen und somit für einen höheren Immersionsgrad sorgen.

Wer sich an der Grafik von Cyberpunk 2077 schon damals nicht satt sehen konnte, sollte sich den 11. April 2023 rot im Kalender markieren. Denn an diesem Tag erscheint ein neues Update für das Rollenspiel, welches die Raytracing-Optionen um einen neuen Overdrive-Modus erweitert. Im Rahmen eines knapp anderthalbminütigen Videos zeigt Nvidia nun erste Szenen aus dem Spiel mit aktiviertem Overdrive-Modus. Aber das hat seinen Preis. Seht selbst:

Neue Pathtracing-Demo von Cyberpunk 2077

Gut zu wissen: Das Raytracing-Overdrive-Update für Cyberpunk 2077 erscheint exklusiv für den PC. Besitzer der Last- und Current-Gen-Konsolen gehen verständlicherweise leer aus.

Nvidia RTX 4090 kommt an seine Grenzen

Nvidia zeigt im Video nicht nur, wie gut die Grafik dank des neuen Raytracing-Modus aussieht. Das Unternehmen offenbart auch, dass selbst die RTX 4090 es nicht schafft, das Spiel in nativer 4K-Auflösung mit solider Bildrate laufen zu lassen. In den drei eingeblendeten Szenen werden Bildraten von erst 16 FPS, anschließend 27 FPS und abschließend 33 FPS erreicht.

Wird hingegen DLSS 3 aktiviert, vervielfacht sich die Bildrate in allen Szenen auf über 100 FPS. Um dieses Kunststück zu erreichen, wird das Spiel jedoch in einer niedrigen Auflösung berechnet und mittels KI-Algorithmen hochskaliert. Zusätzlich berechnet DLSS 3 in Echtzeit Zwischenbilder, um die Bildrate weiter zu erhöhen. DLSS 3 ist exklusiv auf RTX-4000-Grafikkarten von Nvidia verfügbar.

Mehr Informationen zur Technik hinter DLSS gibt es in unserem Video:

