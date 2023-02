Balkonkraftwerke sind aktuell sehr beliebt, doch es gibt gewisse Regeln, die jeder beachten muss. Der Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) stellt sich mit einer Mitteilung auf die Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher und fordert, dass vorgeschlagene Regeländerungen schnell umgesetzt werden.

Verbraucherschutz gibt Balkonkraftwerken Rückendeckung

Wenn ihr euch ein Balkonkraftwerk kaufen wollt, dann werdet ihr nicht selten damit konfrontiert, dass ihr eine sogenannte Einspeisesteckdose benötigt. Es handelt sich dabei um eine Lösung von Wieland, bei der ihr einen Elektriker benötigt, der so eine Steckdose setzt. Das kostet unnötig viel Geld, sodass viele einfach eine normale Schuko-Steckdose verwenden. In der Vergangenheit hat das oft zu Streit mit den Netzbetreibern geführt. Hab ich selbst erlebt, konnte mich dann aber durchsetzen. Zukünftig will der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) das auch ganz offiziell akzeptieren. Der VZBV fordert, dass das jetzt so schnell wie möglich umgesetzt wird (Quelle: VZBV).

In der kurzen Erklärung wird nicht nur vom Verbraucherschutz gefordert, dass die Leistung von 600 auf 800 Watt angehoben, sondern auch, dass offiziell ein Schuko-Stecker als sichere Einspeisemöglichkeit akzeptiert wird. Das alles soll jetzt ganz schnell gehen, damit Verbraucher sich direkt eine etwas leistungsstärkere Anlage installieren können, um so mehr Energie und damit Geld zu sparen. Die höhere Leistung und die Haushaltssteckdose sind sicher und für die Nutzung geeignet.

Das müsst ihr über die Mini-Solaranlagen wissen:

VDE hat Pläne schon vorgelegt

Der VDE hat zu Beginn des Jahres bereits Pläne für eine Veränderung der Regeln bei Balkonkraftwerken vorgeschlagen. Diese umfasst eine Leistungssteigerung auf 800 Watt und die Akzeptanz des Schuko-Steckers. Doch die Änderungen müssen jetzt auch umgesetzt werden. Dazu sind Änderungen an Normen nötig, die wohl ihre Zeit brauchen. Der Verbraucherschutz fordert, dass das jetzt so schnell wie möglich passiert.

