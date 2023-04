Damit hat wohl niemand gerechnet: Ausgerechnet die Streithähne Charlie Sheen und Chuck Lorres machen wieder gemeinsame Sache. Die geplante Serie soll How To Be a Bookie heißen und beim Streaming-Dienst Max zu sehen sein.

Charlie Sheen und Chuck Lorres wieder vereint

Zusammen machten sie die Sitcom Two and a Half Men zum Erfolg, dann führten Streitigkeiten dazu, dass Hauptdarsteller Sheen von Lorres entlassen wurde. Es folgte eine Klage in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, die das Verhältnis der beiden sicher nicht besser machte. Umso verwunderlicher sind jetzt Berichte, nach denen Sheen und Lorres nun doch wieder gemeinsame Sache machen.

Anscheinend will der Produzent und Drehbuchautor sich wieder auf Sheen einlassen. Er soll immerhin einen wiederkehrenden Part in der geplanten Comedy-Serie How To Be a Bookie übernehmen. Als Hauptdarsteller ist Sebastian Maniscalco vorgesehen. Unterstützung beim Schreiben des Drehbuchs soll von Nick Bakay kommen, der auch schon bei King of Queens hinter den Kulissen tätig war.

In How To Be a Bookie, das über den Streaming-Dienst Max zu sehen sein soll, kämpft ein altgedienter Buchmacher mit der bevorstehenden Legalisierung von Sportwetten. Neben Maniscalco sollen Omar J. Dorsey, Jorge Garcia, Andrea Anders, Vanessa Ferlito und Maxim Swinton in der Serie auftreten. Bei der Pilotfolge soll Lorre Regie führen. Mit der Produktion ist Berichten nach schon begonnen worden. (Quelle: Deadline).

Sheen und Lorres zurück nach 12 Jahren

Insgesamt hat es zwölf Jahre gedauert, bis Sheen und Lorres wieder zueinandergefunden haben. Für seine Hauptrolle in Two and a Half Men hatte Sheen vier Emmy-Nominierungen erhalten. Später machte er mit der Sitcom Anger Management auf sich aufmerksam, von der es genau 100 Episoden gab.

